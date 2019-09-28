Пикапы Ram обзавелись «очень чёрными» спецверсиями

Для покупателей тяжёлых пикапов Heavy Duty фирма Ram подготовила менее экстремальный стайлинг Night Edition. От обычных грузовичков спецверсия отличается затемнёнными фарами и фонарями, покрашенной в чёрный цвет радиаторной решёткой, логотипами и колёсными дисками. «Ночную» дизайнерскую версию можно заказать с одинарной или двойной кабиной, задним или полным приводом. Наравне с обычными пикапами, версия Night Edition доступна и для бензиновых грузовиков с 6,4-литровым V8 мощностью 416 лошадиных сил, и для дизельных автомобилей с 6,8-литровой «шестёркой» Cummins с крутящим моментом 1356 Нм.