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19:59

Пикапы Ram обзавелись «очень чёрными» спецверсиями

Дебют исполнений Black Edition и Night Edition приурочили к Техасской ярмарке

© RAM
Компания Ram представила особые версии пикапов с чёрными акцентами — гамма «лёгкой» серии 1500 расширилась за счёт комплектации Limited Black Edition, а у грузовиков серии Heavy Duty появилась модификация Night Edition. Обе ограниченные серии поступят в продажу до конца года.

Оформление Black Edition — это пакет антихром, тонированные стёкла, чёрные выхлопные патрубки, графитовые 22-дюймовые диски, затемнённая светотехника и капот с воздуховодами. «Очень чёрные» Ram линейки 1500 позиционируются как «самые роскошные пикапы в сегменте», доступны с задним или полным приводом и оснащаются теми же силовыми агрегатами V6 3.0 литра, V8 5.7 литра и умеренным гибридом V6 3.6 литра.

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Для покупателей тяжёлых пикапов Heavy Duty фирма Ram подготовила менее экстремальный стайлинг Night Edition. От обычных грузовичков спецверсия отличается затемнёнными фарами и фонарями, покрашенной в чёрный цвет радиаторной решёткой, логотипами и колёсными дисками. «Ночную» дизайнерскую версию можно заказать с одинарной или двойной кабиной, задним или полным приводом. Наравне с обычными пикапами, версия Night Edition доступна и для бензиновых грузовиков с 6,4-литровым V8 мощностью 416 лошадиных сил, и для дизельных автомобилей с 6,8-литровой «шестёркой» Cummins с крутящим моментом 1356 Нм.

«Рэмы» серии 1500 Black Edition уже поступили в продажу с базовой ценой в 53 690 долларов (около 3 миллионов 472 тысяч рублей по текущему курсу). Их грузовые версии в исполнении Night Edition появятся в продаже в четвёртом квартале по цене от 37 995 долларов (около 2 миллионов 457 тысяч рублей по текущему курсу).