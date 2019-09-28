Пикапы Ram обзавелись «очень чёрными» спецверсиями

Оформление Black Edition — это пакет антихром, тонированные стёкла, чёрные выхлопные патрубки, графитовые 22-дюймовые диски, затемнённая светотехника и капот с воздуховодами. «Очень чёрные» Ram линейки 1500 позиционируются как «самые роскошные пикапы в сегменте», доступны с задним или полным приводом и оснащаются теми же силовыми агрегатами V6 3.0 литра, V8 5.7 литра и умеренным гибридом V6 3.6 литра.
Для покупателей тяжёлых пикапов Heavy Duty фирма Ram подготовила менее экстремальный стайлинг Night Edition. От обычных грузовичков спецверсия отличается затемнёнными фарами и фонарями, покрашенной в чёрный цвет радиаторной решёткой, логотипами и колёсными дисками. «Ночную» дизайнерскую версию можно заказать с одинарной или двойной кабиной, задним или полным приводом. Наравне с обычными пикапами, версия Night Edition доступна и для бензиновых грузовиков с 6,4-литровым V8 мощностью 416 лошадиных сил, и для дизельных автомобилей с 6,8-литровой «шестёркой» Cummins с крутящим моментом 1356 Нм.
«Рэмы» серии 1500 Black Edition уже поступили в продажу с базовой ценой в 53 690 долларов (около 3 миллионов 472 тысяч рублей по текущему курсу). Их грузовые версии в исполнении Night Edition появятся в продаже в четвёртом квартале по цене от 37 995 долларов (около 2 миллионов 457 тысяч рублей по текущему курсу).