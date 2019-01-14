Новый тяжелый пикап Ram HD: «шестерка» 6.7 с моментом 1356 Нм и внедорожная версия

Кабины традиционно заимствованы у младшей модели. Пикапы пятого поколения легко узнать по новому дизайну: впервые за 25 лет на «Рэмах» отказались от характерного ступенчатого передка с крыльями, визуально отделенными от капота.

Технически между пикапами серии 1500 и машинами семейства Heavy Duty общего мало: последние ближе к полноценным коммерческим грузовикам. Например, самые тяжелые версии новых пикапов способны увести до 3,5 тонны груза и буксировать прицеп массой до 16 тонн. Версию 3500 легко узнать по сдвоенным задним колесам.