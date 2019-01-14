Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
17:52

Новый тяжелый пикап Ram HD: «шестерка» 6.7 с моментом 1356 Нм и внедорожная версия

Грузоподъемность модели составляет 3,5 тонны

Ровно через год после премьеры легких пикапов Ram 1500 пятого поколения американский производитель, входящий в концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA), представил тяжелые модификации Ram 2500 и Ram 3500. Премьера машин состоялась на моторшоу в Детройте.

Пикапы, которые подготовлены для жесточайшего бездорожья

Кабины традиционно заимствованы у младшей модели. Пикапы пятого поколения легко узнать по новому дизайну: впервые за 25 лет на «Рэмах» отказались от характерного ступенчатого передка с крыльями, визуально отделенными от капота.

Технически между пикапами серии 1500 и машинами семейства Heavy Duty общего мало: последние ближе к полноценным коммерческим грузовикам. Например, самые тяжелые версии новых пикапов способны увести до 3,5 тонны груза и буксировать прицеп массой до 16 тонн. Версию 3500 легко узнать по сдвоенным задним колесам.

Ram 2500

Пикапы получили совершенно новую раму из высокопрочной стали с шестью поперечинами. Передняя часть лонжеронов выполнена гидроформованием, особо требовательная к прочности задняя часть — закрытого сечения.

Двигателем начального уровня для новых пикапов станет бензиновый V8 Hemi объемом 6,4 литра. Его мощность — целых 410 лошадиных сил, а крутящий момент — 581 Нм. Он работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом» TorqueFlite 8HP75.

Мощность флагманского дизеля Cummins даже немного ниже — 400 сил. Зато рядная «шестерка» объемом 6,7 литра выдает колоссальный момент в 1356 Нм. Это является рекордом в классе тяжелых пикапов: для сравнения, на Ram 2500/3500 прежнего поколения аналогичный дизель выдавал до 1261 Нм момента, а дизель V8 Duramax 6.6 на Chevrolet Silverado 2500/3500 выдает до 1234 Нм.

Новая версия дизеля Cummins получила измененный блок цилиндр и чугунную головку, более легкие и прочные поршни, а также улучшенный турбокомпрессор с переменной геометрией.

Этот двигатель работает в паре с шестидиапазонной автоматической коробкой Aisin AS69RC. Существует и дефорсированная версия дизеля мощностью 370 сил: она выдает момент до 1152 Нм, и агрегатируется с другим «автоматом» той же фирмы — модели 68RFE.

Предлагаются как заднеприводные пикапы, так и версии с приводом на все колеса: в зависимости от модификации, они оснащаются раздаточными коробками с механическим либо электрическим управлением.

Подвеска тяжелых пикапов, раccчитанная на большие нагрузки, обычно отличается от легких моделей худшей плавностью хода. Чтобы минимизировать этот эффект, новый Ram 2500/3500 оснастили пружинами с прогрессивной характеристикой и амортизаторами с системой Frequency Response Damping (FRD). Если верить пресс-релизу, последнее придало пикапу «управляемость спорткара».

Одно из главных отличий версии 2500 от модификации 3500 — конструкция задней подвески: в базовой комплектации у более легких пикапов стоят пружины, задний мост с двускатной ошиновкой у более тяжелых пикапов — на рессорах. Но по заказу обе версии могут укомплектовать пневмобаллонами с возможностью «приседания» для облегчения погрузки.

>
Reload
1 / 2

Ram 2500 Power Wagon

Предусмотрена специальная версия Power Wagon с повышенными внедорожными возможностями: у нее заводской лифт подвески, блокировки межколесных дифференциалов спереди и сзади, рассоединяемые стабилизаторы поперечной устойчивости, а также лебедка Warn Zeon-12 на 5,5 тонн, скрытно установленная за передним бампером.

>
Reload
1 / 3

Конечно, у новых пикапов тяжелого семейства предусмотрены электронные системы для повышения безопасности: система автоторможения, камера кругового обзора и аппаратура для контроля давления в шинах. Причем последняя способна следить и за шинами прицепа — к ней можно подключить до 12 дополнительных датчиков. А дополнительная камера, обозревающая грузовой отсек, пригодится тем, кто использует свой пикап в качестве седельного тягача (что нередко в США).

Советские пикапы: автомобили из СССР, которые понравились бы американцам

Производство новых тяжелых пикапов пятого поколения уже развернуто на заводе концерна Fiat Chrysler Automobiles в мексиканском городе Салтильо. Интересно, что все дизельные варианты получили пятилетнюю гарантию на силовой агрегат, которая действует на пробегах до 100 000 миль (160 000 километров).

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...