RAM запатентовал в США первый пикап с несущим кузовом

Американская марка готова вернуться к легким грузовичкам

RAM запатентовал в США первый пикап с несущим кузовом. В открытой базе Патентного ведомства (USPTO) недавно появились схематичные изображения новой модели. По иллюстрациям очевидно, что RAM защитил интеллектуальную собственность на пикап Rampage с несущим кузовом. В текущей американской линейке безрамных грузовичков нет, так что новинка может стать первенцем. Однако 40 лет назад в Северной Америке пробовали продавать Dodge Rampage с похожей архитектурой!