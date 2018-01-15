Новинку оснастили пневмоподвеской и новым внедорожным пакетом

Пульс

Пикап Ram 1500 нового поколения стал гибридом

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15 января 2018

Марка Ram, входящая в состав концерна Fiat Chrysler Automobile, на автосалоне в Детройте представила пикап Ram 1500 нового поколения. Новинка получила «умеренно-гибридные» силовые установки, пневмоподвеску, дополненную амплитудозависимыми амортизаторами, и новый офф-роуд пакет.

В обновленную линейку двигателей Ram 1500 вошли гибридные установки на базе агрегатов 3.6 V6 и 5.7 V8. Оба атмосферника дополнены системой E-Torque: 48-вольтовым стартер-генератором и литий-ионный аккумулятором емкостью 0,43 киловатт-часа. E-Torque может кратковременно увеличивать момент на 122 Нм для V6 и 176 Нм для V8, а также помогает последнему более эффективно использовать систему отключения цилиндров.

Отдача «шестерки» составляет 309 лошадиных сил и 365 Нм крутящего момента, «восьмерки» — 401 лошадиную силу и 556 Нм крутящего момента. Двигатели сочетаются с безальтернативным восьмиступенчатым «автоматом».

В конструкции Ram 1500 используется больше алюминия и высокопрочных сталей — в версии Crew Cab (со сдвоенной кабиной) пикап на 102 килограмма легче предшественника.

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Коэффициент аэродинамического сопротивления модели улучшился на девять процентов и теперь составляет 0,357. Ram оснащается электронноуправляемым аэродинамическим щитком, который выдвигается из переднего бампера на скорости свыше 48 километров в час. Машины, оснащенные пневмоподвеской, на крейсерской скорости также могут «приседать» на 15 миллиметров.

Для уменьшения шума используются активные инерционные демпферы, установленные по бокам кузова на раме, и активная система шумоподавления.

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Ram 1500 Rebel

Ram 1500 Rebel

Ram 1500 Rebel

Ram 1500 Rebel

Ram 1500 Rebel

Ram 1500 Rebel

Ram 1500 Rebel

Ram 1500 Rebel

Ram 1500 Rebel

Ram 1500 Rebel

Ram 1500 Rebel

Ram 1500 Rebel

Для Ram 1500 нового поколения доступен внедорожный пакет (4x4 Off-Road), в состав которого входят лифтованная на 25 миллиметров подвеска, задний дифференциал с электронной блокировкой, 32-дюймовые офф-роуд покрышки (для версии Rebel — 33-дюймовые), защита двигателя, раздатки и бензобака, а также задняя подвеска с измененной геометрией.

В модификации Rebel, также доступной для Ram 1500 нового поколения, пакет 4x4 Off-Road входит в стандартное оснащение. Помимо этого, базовой для Rebel стала пружинная подвеска (на машинах предыдущего поколения — пневматическая) и система помощи при спуске.

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В список оснащения пикапа входят адаптивная светодиодная оптика, панорамная крыша, информационно-развлекательная система с 12-дюймовым дисплеем, навигацией и точкой доступа WiFi, пять USB-портов и адаптивный круиз-контроль.

Машина текущего поколения доступна в задне- и полноприводном исполнении. Пикап оснащается атмосферными агрегатами объемом 3,6 и 5,6 литра. Цена — от 27 095 долларов (1,53 миллиона рублей).

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Теги:
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