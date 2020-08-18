Ram представил 712-сильного конкурента Ford F-150 Raptor

Пикап Ram 1500 TRX построен на усиленной раме с бо́льшим количеством высокопрочных сталей и жесткими гидроформованными секциями. Подвеска спереди полностью независимая, с адаптивными амортизаторами и удлиненными рычагами. Сзади установлен мост Dana 60 с креплением на пяти рычагах, 600-миллиметровыми винтовыми пружинами (самыми большими в истории некоммерческих автомобилей) и электронной блокировкой дифференциала. Плюс есть перекалиброванные электронноуправляемые стойки Bilstein Black Hawk e2 с тремя внутренними ограничителями хода сжатия и выносными резервуарами.
Дорожный просвет Ram 1500 TRX, обутого в 35-дюймовые шины Goodyear Wrangler Territory All-Terrain, — 300 миллиметров. Ход задних колес, по сравнению с обычными 1500-ми, увеличен на 40 процентов и теперь составляет 330 миллиметров. Колея увеличена на 15 сантиметров, а общая прибавка к ширине кузова составила 20 сантиметров — бо́льшую часть из них обеспечили композитные накладки на колесные арки. За остановку отвечают самые крупные в сегменте тормозные механизмы: диски диаметром 381 миллиметр с моноблочными двухпоршневыми суппортами спереди и однопоршневыми сзади.
Под капотом Ram 1500 TRX установлен HEMI V8 6.2 с приводным нагнетателем, развивающий 712 лошадиных сил и 881 Нм крутящего момента. Агрегат оборудован двухпоточной системой забора воздуха — он поступает в 29-литровую камеру через прорезь на капоте и верхнюю часть решетки радиатора — а также самыми большими в сегменте воздушными фильтрами, которые задерживают пыль, песок и даже воду. Их общая площадь — 0,128 квадратного метра, а фильтрующая способность в четыре раза больше, чем у ближайшего конкурента.
Компрессорная «восьмерка» сопряжена с усиленным восьмидиапазонным «автоматом» TorqueFlite 8HP95 и раздаточной коробкой BorgWarner 48-13 с понижающим рядом 2.64:1 для «рок-краулинга». Все эти элементы, как и узлы подвески, прикрыты листами алюминия. В списке стандартного оснащения есть лонч-контроль с функцией предотвращения отрыва задних колёс от земли при резких стартах и надстройка Jump Detection, подготавливающая трансмиссию к приземлению после прыжка и упреждающая нежелательные скачки мощности. Кроме того, имеются пять обычных ездовых режимов — Auto, Sport, Tow, Snow и индивидуальный Custom — и три внедорожных: Mud/Sand, Rock и Baja.
С нуля до 60 миль в час (97 километров в час) Ram 1500 TRX разгоняется за 4,4 секунды, до 100 миль в час (161 километр в час) — за 10,5. Дрэговые четверть мили (402 метра) внедорожник проходит за 12,9 секунды со средней скоростью на финише 174 километра в час. «Максималка» составляет 190 километров в час. При этом пикап способен форсировать брод глубиной 600 миллиметров и буксировать прицеп массой до 3,67 тонны, а углы въезда, съезда и рампы достигают 30,2, 23,5 и 21,9 градуса соответственно.
Для Ram TRX предложено три варианта оформления интерьера с отделкой тканью/винилом либо кожей/замшей в сочетании со вставками из углепластика. В списке оснащения — мультимедиа Uconnect 4C с навигацией, «приборка» с семидюймовым дисплеем, 900-ваттная аудиосистема Harman Kardon с 19 динамиками и проекционный дисплей. Вдобавок отделение Mopar готово предложить для новинки более 100 аксессуаров.
Выпуск автомобиля уже налажен на предприятии Sterling Heights Assembly Plant в Мичигане. В Соединенных Штатах за внедорожник просят минимум 70 095 долларов (5,1 миллиона рублей). Приветственная версия Ram 1500 TRX Launch Edition, тираж которой составит 702 экземпляра (мощность двигателя пикапа в «американских» лошадиных силах), стоит 90 265 долларов (6,6 миллиона рублей).