Ram представил 712-сильного конкурента Ford F-150 Raptor

Компрессорная «восьмерка» сопряжена с усиленным восьмидиапазонным «автоматом» TorqueFlite 8HP95 и раздаточной коробкой BorgWarner 48-13 с понижающим рядом 2.64:1 для «рок-краулинга». Все эти элементы, как и узлы подвески, прикрыты листами алюминия. В списке стандартного оснащения есть лонч-контроль с функцией предотвращения отрыва задних колёс от земли при резких стартах и надстройка Jump Detection, подготавливающая трансмиссию к приземлению после прыжка и упреждающая нежелательные скачки мощности. Кроме того, имеются пять обычных ездовых режимов — Auto, Sport, Tow, Snow и индивидуальный Custom — и три внедорожных: Mud/Sand, Rock и Baja.