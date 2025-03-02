RAM удивил снаряженной массой новейшего пикапа Ramcharger

RAM удивил снаряженной массой новейшего пикапа RamchargerИнновационная силовая установка стала синонимом большого веса
Концерн Stellantis нестандартно подошёл к разработке: ставку сделали на последовательный гибрид с атмосферным 3,6-литровым V6 в роли генератора. Могучий бензиновый мотор вынудил сохранить солидный 102-литровый топливный бак, также свою лепту внесла батарея ёмкостью 91,8 киловатт-часа.
Автопроизводитель утверждает, что несмотря на солидную снаряженную массу грузоподъёмность (1,2 тонны) и буксировочные способности (до 6,35 тонны) лучшие в семействе RAM 1500. Также на пути к серийному производству улучшилось зарядное устройство: теперь оно поддерживает мощности 175 киловатт (вместо 145 киловатт). Общий запас хода полностью заряженного и заправленного пикапа составляет 1110 километров.
Поставки RAM 1500 Ramcharger начнутся во втором полугодии. Цены пока не объявлены, но по слухам грузовичок с гибридной системой будет стоить около 60 тысяч долларов. Пока на рынке США нет последовательных гибридов в классе полноразмерных пикапов, поэтому за успехами новинки будут внимательно следить Ford и General Motors.