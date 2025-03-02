Новости
Опубликовано 02 марта 2025, 22:22
1 мин.

RAM удивил снаряженной массой новейшего пикапа Ramcharger

Инновационная силовая установка стала синонимом большого веса
RAM удивил снаряженной массой новейшего пикапа Ramcharger. Заряжаемый гибридный грузовичок дебютировал полтора года назад, но все характеристики подтверждены только сейчас. Серийный Ramcharger уступает концепт-кару по мощности (663 против 672 лошадиных сил) и динамике разгона (0-96 км/ч за 4,5 секунды вместо 4,4 секунды). А главной новостью стала снаряжённая масса 3,4 тонны: это самый тяжёлый RAM, почти на три центнера больше инфернального TRX!
RAM удивил снаряженной массой новейшего пикапа Ramcharger
© RAM
Сергей Ильин

Концерн Stellantis нестандартно подошёл к разработке: ставку сделали на последовательный гибрид с атмосферным 3,6-литровым V6 в роли генератора. Могучий бензиновый мотор вынудил сохранить солидный 102-литровый топливный бак, также свою лепту внесла батарея ёмкостью 91,8 киловатт-часа.

Читайте на тему:

Автопроизводитель утверждает, что несмотря на солидную снаряженную массу грузоподъёмность (1,2 тонны) и буксировочные способности (до 6,35 тонны) лучшие в семействе RAM 1500. Также на пути к серийному производству улучшилось зарядное устройство: теперь оно поддерживает мощности 175 киловатт (вместо 145 киловатт). Общий запас хода полностью заряженного и заправленного пикапа составляет 1110 километров.

Поставки RAM 1500 Ramcharger начнутся во втором полугодии. Цены пока не объявлены, но по слухам грузовичок с гибридной системой будет стоить около 60 тысяч долларов. Пока на рынке США нет последовательных гибридов в классе полноразмерных пикапов, поэтому за успехами новинки будут внимательно следить Ford и General Motors.

Источник:Motor1.com
Автор:Сергей Ильин
Теги:
#Ram
#Пикапы
#Новинки