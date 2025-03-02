RAM удивил снаряженной массой новейшего пикапа Ramcharger

Инновационная силовая установка стала синонимом большого веса

RAM удивил снаряженной массой новейшего пикапа Ramcharger. Заряжаемый гибридный грузовичок дебютировал полтора года назад, но все характеристики подтверждены только сейчас. Серийный Ramcharger уступает концепт-кару по мощности (663 против 672 лошадиных сил) и динамике разгона (0-96 км/ч за 4,5 секунды вместо 4,4 секунды). А главной новостью стала снаряжённая масса 3,4 тонны: это самый тяжёлый RAM, почти на три центнера больше инфернального TRX!