Рамный внедорожник BAIC BJ40 вернулся на российский рынок по цене от 3,8 млн рублей

В России возобновили продажи внедорожников BAIC BJ40 по цене от 3,8 млн рублей. Китайский автопроизводитель BAIC официально объявил о возобновлении продаж модели BJ40 на российском рынке. Об этом «Российской газете» сообщили в пресс-службе марки, отметив, что автомобили в ближайшее время поступят к дилерам.