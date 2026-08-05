Опубликовано 05 августа 2026, 15:341 мин.
Рамный внедорожник BAIC BJ40 вернулся на российский рынок по цене от 3,8 млн рублей
В России возобновили продажи внедорожников BAIC BJ40 по цене от 3,8 млн рублей. Китайский автопроизводитель BAIC официально объявил о возобновлении продаж модели BJ40 на российском рынке. Об этом «Российской газете» сообщили в пресс-службе марки, отметив, что автомобили в ближайшее время поступят к дилерам.
© BAIC
Внедорожник предлагается с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 218 лошадиных сил, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF и подключаемым полным приводом с понижающим рядом. Дорожный просвет составляет 210 мм, передняя подвеска — независимая пружинная, задняя — зависимая с неразрезным мостом.
Рекомендованная розничная цена модели — 3 799 000 рублей. Ранее сообщалось, что в 2026 году на российский рынок также выйдет новый компактный рамный внедорожник BJ41.
Источник:Российская газета
Автор:Алексей Морозов
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