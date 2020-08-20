Дебютную партию 712-сильного пикапа Ram раскупили за два дня

Экстремальную версию Ram 1500 с приставкой TRX в названии представили в ночь на 18 августа. Новинка укомплектована компрессорным V8 HEMI объёмом 6,2 литра, который выдаёт 712 лошадиных сил и 881 Нм крутящего момента. Двигатель работает с усиленной восьмидиапазонной автоматической коробкой TorqueFlite 8HP95 и раздаточной коробкой BorgWarner 48-13 с понижающим рядом 2.64:1.
С такой установкой пикап разгоняется с места до 97 километров в час (0-60 миль в час) за 4,4 секунды и проезжает четверть мили (402 метра) за 12,9 секунды, финишируя со скоростью 174 километра в час. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 190 километров в час.
Пикап подготовлен для заездов по пересечённой местности: он способен преодолеть брод глубиной более полуметра, а углы въезда и съезда составляют 30,2 и 23,5 градуса соответственно. Кроме того, Ram 1500 TRX может буксировать прицеп массой до 3,67 тонны.
Помимо спецсерии Launch Edition на старте приёма заказов доступен вариант стоимостью 70 095 долларов (5,1 миллиона рублей). Сборка пикапов налажена на мичиганском заводе Sterling Heights Assembly Plant.