Дебютную партию 712-сильного пикапа Ram раскупили за два дня

С такой установкой пикап разгоняется с места до 97 километров в час (0-60 миль в час) за 4,4 секунды и проезжает четверть мили (402 метра) за 12,9 секунды, финишируя со скоростью 174 километра в час. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 190 километров в час.

Пикап подготовлен для заездов по пересечённой местности: он способен преодолеть брод глубиной более полуметра, а углы въезда и съезда составляют 30,2 и 23,5 градуса соответственно. Кроме того, Ram 1500 TRX может буксировать прицеп массой до 3,67 тонны.