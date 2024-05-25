Новый Range Rover впервые стали выпускать за пределами Британии

С 1970 года внедорожники Range Rover выпускали только в Великобритании, но с мая 2024 года есть исключение. Любопытно, что локализовать в Индии решили не бестселлер марки — Defender, хотя он продаётся почти втрое лучше флагманской модели. Ещё одно нестандартное решение — местная сборка исключительно длиннобазных внедорожников: Range Rover с короткой базой и версии с мотором V8 продолжат поставлять извне.