Range Rover от Overfinch: 24-дюймовые колеса и роскошный салон

Range Rover от Overfinch: 24-дюймовые колеса и роскошный салонПрограмма доработок внедорожника также включает новый обвес и выхлоп
Ателье Overfinch разработало программу тюнинга для нового Range Rover. Внедорожник украсили углепластиком, фирменными шильдиками и колесами диаметром 24 дюйма. К тому же ему достались выхлопные патрубки из нержавейки и полностью перешитый салон с отделкой перфорированной кожей, получивший название Aurora.
Британское ателье Overfinch давно занимается тюнингом Land Rover и Range Rover, в том числе строит рестомоды классических внедорожников с крейтовыми двигателями General Motors.
Но последняя работа мастерской — это Range Rover Redeefined by Overfinch на базе модели поколения L460. Ему изготовили обвес из углеволокна, заменили шильдики на собственные, а также добавили 24-дюймовые колеса Centurion, впервые оснащенные плавающими ступичными колпачками.
Также Range Rover от Overfinch обзавелся светящимися логотипами-крылышками на решетке радиатора и корме. Сзади эмблема вписана в светящуюся перемычку между фонарями, спереди закреплена около левой фары.
В довершение на внедорожнике появились выхлопные патрубки из нержавеющей стали и полностью новый салон, названный в честь северного сияния — Aurora.
Как и прежде, клиенты получат сидения нового дизайна, обивку лучшей из доступных на рынке кож, а также изящную финишную отделку с прострочкой, перфорацией и тиснениями.
Разумеется, такой кастомайзинг обходится недешево, но точных цифр Overfinch не приводит.
Цены на сам Range Rover в Великобритании стартуют со 110 тысяч фунтов стерлингов (12,8 млн рублей) за базовый HSE и доходят до 192 тысяч (22,3 млн рублей), если выбрать длиннобазный Range Rover SV. При этом самый дорогой внедорожник на сайте Overfinch сейчас стоит 250 тысяч фунтов стерлингов (29 млн рублей). Это версия P530 с двигателем V8 4.4.