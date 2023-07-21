Range Rover от Overfinch: 24-дюймовые колеса и роскошный салон

Также Range Rover от Overfinch обзавелся светящимися логотипами-крылышками на решетке радиатора и корме. Сзади эмблема вписана в светящуюся перемычку между фонарями, спереди закреплена около левой фары.

В довершение на внедорожнике появились выхлопные патрубки из нержавеющей стали и полностью новый салон, названный в честь северного сияния — Aurora.

Как и прежде, клиенты получат сидения нового дизайна, обивку лучшей из доступных на рынке кож, а также изящную финишную отделку с прострочкой, перфорацией и тиснениями.