Range Rover Sentinel получил компрессорный V8 и тонну брони

Автомобиль сертифицирован по стандарту VR8 британского оборонного агентства QinetiQ и защищает пассажиров от стрелкового оружия калибра 7,62, а также взрыва 15 килограммов тротила.

В новой версии инженеры SVO усовершенствовали бронекапсулу и теперь она способна противостоять новым и нетрадиционным формам атак. Например, с использованием осколочных самодельных взрывных устройств. Передние бронированные стекла внедорожника опускаются только на 150 миллиметров, позволяя передавать документы и общаться не покидая автомобиля. За доплату Sentinel можно оснастить сиреной и проблесковыми маячками.