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16:32

Range Rover Sentinel получил компрессорный V8 и тонну брони

Подразделение SVO обновило защищенный вариант внедорожника

Отделение Land Rover Special Vehicle Operations (SVO) представило обновленную версию бронированного Range Rover Sentinel. Внедорожник получил компрессорный мотор V8 и больше тонны брони.

380-сильный двигатель V8 объемом пять литров пришел на смену «шестерке» с отдачей 340 сил. С нуля до «сотни» Range Rover Sentinel способен разгоняться за 10,4 секунды. Максимальная скорость внедорожника — 193 километра в час.

Автомобиль сертифицирован по стандарту VR8 британского оборонного агентства QinetiQ и защищает пассажиров от стрелкового оружия калибра 7,62, а также взрыва 15 килограммов тротила.

В новой версии инженеры SVO усовершенствовали бронекапсулу и теперь она способна противостоять новым и нетрадиционным формам атак. Например, с использованием осколочных самодельных взрывных устройств. Передние бронированные стекла внедорожника опускаются только на 150 миллиметров, позволяя передавать документы и общаться не покидая автомобиля. За доплату Sentinel можно оснастить сиреной и проблесковыми маячками.

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Публичный дебют обновленного Range Rover Sentinel на выставке Home Office Security and Policing, которая пройдет с пятого по седьмое марта в Фарнборо, Великобритания.

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