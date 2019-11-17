Китайцы выпустили копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала

Подражать премиальному внедорожнику решила компания Hanlong Auto. Китайский «аналог» выдаёт оригинальная диодная оптика, решётка радиатора, шильдики и бампера, но если купить несколько логотипов Land Rover, то снаружи обыватель не заметит разницы, ведь по размерам автомобили почти идентичны.
Фото: CarNewsChina
Технически Hunkt Canticie ничего общего с британским внедорожником не имеет: китайский «клон» базируется на Zotye T800, так что под капотом двухлитровая «турбочетвёрка» мощностью 218 лошадиных сил. Коробка передач — восьмиступенчатый «автомат», привод — на задние колёса, но топ-версии можно оснастить полноприводной трансмиссией.
Салон собственной разработки: пустая подушка руля лишена каких-либо логотипов, зато приборная панель цифровая, объединённая визуально в единый экран информационно-развлекательного комплекса. На центральной консоли круглый селектор «автомата» а-ля Range Rover и россыпь физических клавиш для управления климатической установкой.
Несмотря на скромный мотор и спорную внешность, у Hunkt Canticie есть шансы завоевать внимание местной публики благодаря неплохому оснащению и конкурентной цене. Если Jaguar Land Rover не инициирует судебное разбирательство, пятиметровый кроссовер по цене Hyundai Creta найдёт своего покупателя.