Китайцы выпустили копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала

Технически Hunkt Canticie ничего общего с британским внедорожником не имеет: китайский «клон» базируется на Zotye T800, так что под капотом двухлитровая «турбочетвёрка» мощностью 218 лошадиных сил. Коробка передач — восьмиступенчатый «автомат», привод — на задние колёса, но топ-версии можно оснастить полноприводной трансмиссией.

Салон собственной разработки: пустая подушка руля лишена каких-либо логотипов, зато приборная панель цифровая, объединённая визуально в единый экран информационно-развлекательного комплекса. На центральной консоли круглый селектор «автомата» а-ля Range Rover и россыпь физических клавиш для управления климатической установкой.