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10:59

Китайцы выпустили копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала

Клон английского вседорожника называется Hunkt Canticie

© CarNewsChina
В китайской провинции Хубэй создали нелицензионную копию Range Rover Sport. Сбоку и спереди в ракурсе три четверти новинка базовой ценой 126 800 юаней (около 1 миллиона 150 тысяч рублей) очень похожа на оригинал, который стоит почти в десять раз дороже — от 1,22 миллиона юаней (около 11,1 миллиона рублей).

Подражать премиальному внедорожнику решила компания Hanlong Auto. Китайский «аналог» выдаёт оригинальная диодная оптика, решётка радиатора, шильдики и бампера, но если купить несколько логотипов Land Rover, то снаружи обыватель не заметит разницы, ведь по размерам автомобили почти идентичны.

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Фото: CarNewsChina

Технически Hunkt Canticie ничего общего с британским внедорожником не имеет: китайский «клон» базируется на Zotye T800, так что под капотом двухлитровая «турбочетвёрка» мощностью 218 лошадиных сил. Коробка передач — восьмиступенчатый «автомат», привод — на задние колёса, но топ-версии можно оснастить полноприводной трансмиссией.

Салон собственной разработки: пустая подушка руля лишена каких-либо логотипов, зато приборная панель цифровая, объединённая визуально в единый экран информационно-развлекательного комплекса. На центральной консоли круглый селектор «автомата» а-ля Range Rover и россыпь физических клавиш для управления климатической установкой.

Несмотря на скромный мотор и спорную внешность, у Hunkt Canticie есть шансы завоевать внимание местной публики благодаря неплохому оснащению и конкурентной цене. Если Jaguar Land Rover не инициирует судебное разбирательство, пятиметровый кроссовер по цене Hyundai Creta найдёт своего покупателя.

Источник: CarNewsChina