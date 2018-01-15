Рамный пикап Ford получил внедорожную версию и десятидиапазонный «автомат»

Пульс

Ford Ranger перешел на бензиновый турбомотор

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15 января 2018

Компания Ford официально представила пикап Ranger нового поколения, первый публичный показ которого состоится на автосалоне в Детройте. Модель укомплектовали 2,3-литровым бензиновым турбомотором семейства EcoBoost. Предшественник предлагался на европейском и австралийском рынках только с дизельными двигателями 2.2 и 3.2.

Мощность двигателя Ranger нового поколения в Ford не сообщили. В компании отметили лишь, что сочетается он с десятидиапазонной автоматической коробкой передач. Пикап оснащается системой подключаемого полного привода, понижающим рядом в коробке передач и блокировкой заднего дифференциала.

Модель построена на раме из высокопрочной стали. Непосредственной к ней крепятся передний и задний бамперы, которые также изготовлены из стали.

Для Ranger нового поколения в Ford подготовили и внедорожный пакет, который называется FX4 Off-Road. Он включает в себя доработанную подвеску, внедорожные шины, дополнительную защиту снизу, систему изменения режимов работы управляющей электроники для движения по различным типам бездорожья, а также внедорожный круиз-контроль.

В перечень доступного для Ford Ranger последнего поколения оборудования входят система автоматического торможения, функция слежения за слепыми зонами боковых зеркал, система предупреждения о выезде из занимаемой полосы, адаптивный круиз-контроль, светодиодные фары, а также мультимедийная система SYNC 3 с Apple CarPlay, Android Auto и точкой доступа Wi-Fi.

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Производство Ranger нового поколения наладят на предприятии Ford в Мичигане позже в этом году. Когда начнутся продажи модели и на каких рынках она будет представлена, пока неизвестно.

Ford Ranger предыдущего поколения некоторое время продавался в России. Модель была доступна с дизельными двигателями мощность 150 и 200 лошадиных сил, а также со 166-сильным бензиновым агрегатом 2.5.

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