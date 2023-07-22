Видео: три «заряженных» суперпикапа свели в гонке по прямой

В заезде встретились модели Ford, Toyota и Volkswagen

Блогеры устроили сражение трех «заряженных» суперпикапов в гонке по прямой. Авторы YouTube-канала Carwow специализируются на гонках по прямой с участием самых разных моделей, включая автомобили, которые совершенно не предназначены для подобных упражнений. Например, вряд ли кто-то из владельцев пикапов стал бы устраивать дрэг-рейсинг, а блогеры это сделали — и свели в гонке по прямой новейший «заряженный» Ford Ranger Raptor, «горячую» Toyota Hilux GR Sport и вполне себе рядовой пикап Volkswagen Amarok PanAmericana.