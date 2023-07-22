Видео: три «заряженных» суперпикапа свели в гонке по прямой

Видео: три «заряженных» суперпикапа свели в гонке по прямойВ заезде встретились модели Ford, Toyota и Volkswagen
Блогеры устроили сражение трех «заряженных» суперпикапов в гонке по прямой. Авторы YouTube-канала Carwow специализируются на гонках по прямой с участием самых разных моделей, включая автомобили, которые совершенно не предназначены для подобных упражнений. Например, вряд ли кто-то из владельцев пикапов стал бы устраивать дрэг-рейсинг, а блогеры это сделали — и свели в гонке по прямой новейший «заряженный» Ford Ranger Raptor, «горячую» Toyota Hilux GR Sport и вполне себе рядовой пикап Volkswagen Amarok PanAmericana.
В арсенале Ranger Raptor — бензиновый 3,0-литровый V6, который развивает 292 лошадиных силы и 583 Нм крутящего момента. Весит модель Ford немалые 2454 килограмма, что делает американскую модель самой тяжёлой в трио, однако и самой мощной тоже.
Под капотом Volkswagen Amarok PanAmericana установлен 3,0-литровый турбодизельный двигатель V6 в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Он выдаёт 240 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Приходятся все эти параметры на 2296 килограммов массы.
Что касается Toyota Hilux GR Sport, то она имеет 2,8-литровый четырёхцилиндровый турбодизель с мощностью всего 204 силы и крутящим моментом 500 Нм, который работает в тандеме с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. При этом модель самая лёгкая — 2125 килограммов.