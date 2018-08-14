На продажу выставили Range Rover с мотором V12 от «семерки» BMW

На сайте Bring a Trailer появилось объявление о продаже классического Range Rover, оснащенного пятилитровым двигателем V12 от «семерки» BMW образца 1992 года. При этом внедорожник сохранил оригинальную полноприводную трансмиссию и четырехдиапазонную автоматическую коробку передач. Цена машины с пробегом 267 тысяч километров составляет 13 750 долларов (около 918 тысяч рублей по текущему курсу).

Помимо нового агрегата, отдача которого составляет 300 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента, Range Rover получил раздаточную коробку LT230 от «Дэфендера», другие амортизационные стойки и пружины, а также 17-дюймовые колесные диски и раздвоенную выхлопную систему.

В салоне внедорожника появились кожаные кресла Recaro, декоративные вставки из натурального дерева, новая информационно-развлекательная система и руль с деревянным ободом.

В сентябре прошлого года американская фирма East Coast Defender, специализирующаяся на доводке «Дэфендеров», представила программу кастомизации классических внедорожников Range Rover, которые выпускались с 1970 по 1996 год. Для внедорожников предусмотрели установку «восьмерок» General Motors мощностью 330 или 430 лошадиных сил, а также автоматической или механической трансмиссии.