Представлен первый электрический Aston Martin

В салоне Aston Martin Rapide E установлена цифровая приборная панель диагональю 10 дюймов, на которую выводится информация об энергопотреблении и работе системы рекуперации. Кроме того, с помощью специального приложения автомобиль можно найти на парковке, а также синхронизировать с бортовой навигацией заранее проложенный маршрут.

Aston Martin Rapide E будет выпускаться на новом заводе компании в Сейнт-Атане. Тираж составит 155 экземпляров.