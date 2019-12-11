Новый Skoda Rapid для России: цена и фотографии

Новый Skoda Rapid больше похож на хэтчбек Scala. Лифтбек обзавелся треугольными фарами, новой решеткой радиатора, заехавшими на крышку багажника фонарями с L-образной светящейся секцией. В салоне появился двухспицевый руль с подогревом (трехспицевый — опция), центральный дисплей диагональю 6,5 или 8 дюймов установлен выше, но блок управления климат-контролем остался прежним.
В гамме двигателей никаких изменений. Rapid доступен с «атмосферником» объемом 1,6 литра мощностью 90 либо 110 лошадиных сил и 1,4-литровым турбомотором (125 сил). Безнаддувные агрегаты сопряжены с «механикой» или шестидиапазонным автоматом, версии с TSI работают в паре с семиступенчатым «роботом» DSG.
В оснащение обновленного «Рапида» вошли система контроля дистанции спереди, шесть подушек безопасности, функция мониторинга степени усталости водителя и помощник при трогании на подъеме, а также цифровая приборная панель. На центральной консоли появилось два разъема USB-C, в багажнике — двусторонний коврик и фиксирующие элементы. Помимо этого, у лифтбека есть отсек с оригинальным зонтом под пассажирским сиденьем и скребок для льда.
Дорестайлинговый Skoda Rapid с базовым двигателем и «механикой» можно купить за 797 000 рублей, а топовый вариант со 125-сильным агрегатом и семиступенчатым DSG обойдется уже в 1 136 000 рублей.