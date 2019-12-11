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16:02

Новый Skoda Rapid для России: цена и фотографии

Начальная цена новинки составит 829 000 рублей

Алексей Носаченко
Компания Skoda представила в России модель Rapid следующего поколения. Лифтбек показали журналистам на специальном мероприятии в Санкт-Петербурге. Он получил новую внешность и надпись Skoda на корме вместо эмблемы, но сохранил гамму двигателей. Начальная цена новинки составит 829 000 рублей — на 32 тысячи рублей дороже нынешней машины.

Новый Skoda Rapid больше похож на хэтчбек Scala. Лифтбек обзавелся треугольными фарами, новой решеткой радиатора, заехавшими на крышку багажника фонарями с L-образной светящейся секцией. В салоне появился двухспицевый руль с подогревом (трехспицевый — опция), центральный дисплей диагональю 6,5 или 8 дюймов установлен выше, но блок управления климат-контролем остался прежним.

В гамме двигателей никаких изменений. Rapid доступен с «атмосферником» объемом 1,6 литра мощностью 90 либо 110 лошадиных сил и 1,4-литровым турбомотором (125 сил). Безнаддувные агрегаты сопряжены с «механикой» или шестидиапазонным автоматом, версии с TSI работают в паре с семиступенчатым «роботом» DSG.

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В оснащение обновленного «Рапида» вошли система контроля дистанции спереди, шесть подушек безопасности, функция мониторинга степени усталости водителя и помощник при трогании на подъеме, а также цифровая приборная панель. На центральной консоли появилось два разъема USB-C, в багажнике — двусторонний коврик и фиксирующие элементы. Помимо этого, у лифтбека есть отсек с оригинальным зонтом под пассажирским сиденьем и скребок для льда.

Дорестайлинговый Skoda Rapid с базовым двигателем и «механикой» можно купить за 797 000 рублей, а топовый вариант со 125-сильным агрегатом и семиступенчатым DSG обойдется уже в 1 136 000 рублей.