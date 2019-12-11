Новый Skoda Rapid для России: цена и фотографии

В оснащение обновленного «Рапида» вошли система контроля дистанции спереди, шесть подушек безопасности, функция мониторинга степени усталости водителя и помощник при трогании на подъеме, а также цифровая приборная панель. На центральной консоли появилось два разъема USB-C, в багажнике — двусторонний коврик и фиксирующие элементы. Помимо этого, у лифтбека есть отсек с оригинальным зонтом под пассажирским сиденьем и скребок для льда.