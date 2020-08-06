В Москве сфотографировали редкий прототип микроавтобуса UAZ

Сфотографированный в Москве пассажирский микроавтобус был выпущен в 2003 году как модернизированный вариант УАЗ-3165 «Симба». Предполагалось, что в будущем он заменит в линейке утилитарную «Буханку», однако этого не произошло. Автомобиль укомплектован 135-сильным двигателем ЗМЗ-409 объёмом 2,7 литра, который работает с пятиступенчатой «механикой» и полным приводом.