14:37

В Москве сфотографировали редкий прототип микроавтобуса UAZ

Он существует в трёх экземплярах

© vk.com/nutteloos_schmuck
Лиза Будрина
Пользователь Vk.com заметил в одном из московских дворов необычный микроавтобус UAZ. Это редкая экспериментальная модель УАЗ-3165М, существующая всего в трёх экземплярах. Ещё в 2005 году Ульяновский автозавод свернул проект, назвав его экономически невыгодным.

Сфотографированный в Москве пассажирский микроавтобус был выпущен в 2003 году как модернизированный вариант УАЗ-3165 «Симба». Предполагалось, что в будущем он заменит в линейке утилитарную «Буханку», однако этого не произошло. Автомобиль укомплектован 135-сильным двигателем ЗМЗ-409 объёмом 2,7 литра, который работает с пятиступенчатой «механикой» и полным приводом.

vk.com/nutteloos_schmuck

В 2005 году Ульяновский автозавод представил концептуальный MiNiVAN, который представлял собой дальнейшее развитие УАЗ-3165М. В основу шоу-кара легло шасси Patriot, а в салоне могли разместиться восемь человек.

Однако уже тогда автопроизводитель отмечал, что серийное будущие таких автомобилей весьма туманно проблема заключается в нехватке средств для доводки и подготовки к массовому производству. В результате проект был закрыт.

Источник: vk.com/nutteloos_schmuck