В России сфотографировали редчайший пикап на базе «Жигулей»

Пикап существует всего в нескольких экземплярах: его разработали в начале 00-х и представили на Московском автосалоне в 2001 году. Однако макетный образец не снискал популярности у публики, а потому до серийного производство дело не дошло. У пикапа необычные пропорции – капот почти такой же длины, как и грузовая платформа, что делает его похожим на «тяни-толкай», а задние двери существенно уже передних.