В России сфотографировали редчайший пикап на базе «Жигулей»

Пикап существует всего в нескольких экземплярах: его разработали в начале 00-х и представили на Московском автосалоне в 2001 году. Однако макетный образец не снискал популярности у публики, а потому до серийного производство дело не дошло. У пикапа необычные пропорции – капот почти такой же длины, как и грузовая платформа, что делает его похожим на «тяни-толкай», а задние двери существенно уже передних.
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У ВИС-23451 – полурамная конструкция, а подвеска задних колес — грузового типа, на листовых рессорах. В движение автомобиль приводит 1,5-литровый карбюраторный двигатель мощностью 72 лошадиные силы.
Судя по состоянию прототипа на снимках, его не жалеют и эксплуатируют как обычный автомобиль.
В длину пикап достигает 4308 миллиметров, в ширину — 1660 миллиметров, в высоту — 1880 миллиметров, а расстояние между осями составляет 2800 миллиметров. Грузоподъемность кузова ВИС-23451 – 300 килограммов, а полная масса равна 1790 килограммам.