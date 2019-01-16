Самый дорогой «Мустанг» на свете продали за 147 миллионов рублей

Проданный «Шелби» – это единственный существующий экземпляр подобного автомобиля. Изначально планировалось построить 50 купе, однако как только «Форд» выяснил, что стоимость машины окажется в два раза выше обычного GT500 (около восьми тысяч долларов), проект был свернут. Одну построенную Shelby GT500 Super Snake в 1967 году продали за пять тысяч долларов.
Маслкар оснащен семилитровым восьмицилиндровым двигателем мощностью 500 сил. Такой же агрегат использовался на гоночном спортпрототипе Ford GT40 MKII, который выигрывал марафон «24 часах Ле Мана» четыре раза подряд – с 1966 по 1969 год. С этим мотором купе во время тестовых испытаний смогло разогнаться до 273 километров в час.
Пробег машины составляет 500 миль (800 километров). При этом сохранилось 97 процентов оригинального протектора шин Goodyear Thunderbolt.
В 2013 году этот же Shelby GT500 Super Snake уже выставлялся на аукцион. Тогда за автомобиль заплатили 1,3 миллиона долларов.