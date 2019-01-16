Самый дорогой «Мустанг» на свете продали за 147 миллионов рублей

На торгах аукционного дома Mecum продали купе Shelby GT500 Super Snake образца 1967 года, за которое заплатили в два раз больше прогнозируемой цены. Новому владельцу автомобиль обошелся в 2,2 миллиона долларов (147 миллионов рублей по текущему курсу). Таким образом, этот «Шелби» уже во второй раз признали самым ценным и дорогим «Мустангом», когда-либо выставлявшимся на торги.