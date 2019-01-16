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12:52

Самый дорогой «Мустанг» на свете продали за 147 миллионов рублей

Shelby GT500 Super Snake 1967 года ушел с молотка на торгах Mecum

© Mecum
На торгах аукционного дома Mecum продали купе Shelby GT500 Super Snake образца 1967 года, за которое заплатили в два раз больше прогнозируемой цены. Новому владельцу автомобиль обошелся в 2,2 миллиона долларов (147 миллионов рублей по текущему курсу). Таким образом, этот «Шелби» уже во второй раз признали самым ценным и дорогим «Мустангом», когда-либо выставлявшимся на торги.
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Проданный «Шелби» это единственный существующий экземпляр подобного автомобиля. Изначально планировалось построить 50 купе, однако как только «Форд» выяснил, что стоимость машины окажется в два раза выше обычного GT500 (около восьми тысяч долларов), проект был свернут. Одну построенную Shelby GT500 Super Snake в 1967 году продали за пять тысяч долларов.

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Маслкар оснащен семилитровым восьмицилиндровым двигателем мощностью 500 сил. Такой же агрегат использовался на гоночном спортпрототипе Ford GT40 MKII, который выигрывал марафон «24 часах Ле Мана» четыре раза подряд – с 1966 по 1969 год. С этим мотором купе во время тестовых испытаний смогло разогнаться до 273 километров в час.

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Пробег машины составляет 500 миль (800 километров). При этом сохранилось 97 процентов оригинального протектора шин Goodyear Thunderbolt.

В 2013 году этот же Shelby GT500 Super Snake уже выставлялся на аукцион. Тогда за автомобиль заплатили 1,3 миллиона долларов.

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