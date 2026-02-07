Рассекречен новый гибридный Volkswagen Tiguan

Новая версия популярного кроссовера Volkswagen выйдет на китайский рынок в июне. Информация о ней появилась в базе данных Министерства промышленности и информационных технологий КНР.

Ключевая особенность новинки — подзаряжаемая гибридная силовая установка. Она включает 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 129 л.с. Емкость тяговой литий-ионной батареи - 22 кВт·ч, на электричестве гибридный Tiguan способен проехать до 117 км.