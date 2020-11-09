Составлен рейтинг самых «аварийных» регионов России

Наибольшее количество ДТП с пострадавшими было зарегистрировано в Тыве: 632 аварий на 100 тысяч машин. Это более чем в три раза превышает общероссийский показатель. Самые безопасные дороги оказались в Чечне, где на 100 тысяч автомобилей пришлось всего 44 аварии, в которых пострадали люди. Хуже ситуация в Москва, где насчитали 127 аварий на 100 тысяч машин, а Санкт-Петербург расположился в середине рейтинга с результатом 191 ДТП.
Ниже в таблице приведен топ-10 регионов России по количеству ДТП с пострадавшими:
|Регион
|Количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобией
|1. Республика Тыва
|632
|2. Республика Алтай
|323
|3. Владимирская область
|315
|4. Омская область
|305
|5. Еврейская автономная область
|298
|6. Ярославская область
|297
|7. Новгородская область
|296
|8. Амурская область
|295
|9. Тюменская область
|284
|10. Карачаево-Черкесская Республика
|284
Помимо Чечни в список регионов с низким количеством аварий вошлии Свердловская область (98 ДТП на 100 тысяч машин), Ростовская область (98 ДТП) и Томская область (102 ДТП), следом идет Московская область (112 ДТП) и Ямало-Ненецкий автономный округ (112 ДТП).
В 73 регионах, по сравнению с прошлым годом, показатель снизился, а в одном остался на прежнем уровне. В значительной степени ситуация улучшилась в Ростовской и Магаданской областях, а также в Республике Марий Эл и Брянской области: количество ДТП с пострадавшими за отчетный период снизилось более чем на 20 процентов.
Ещё в 12 регионах число аварий с пострадавшими выросло. Например, в Камчатском крае, Ненецком автономном округе, Коми, Ингушетии и на Чукотке показатель увеличился более чем на 10 процентов.