Составлен рейтинг самых «аварийных» регионов России

Наибольшее количество ДТП с пострадавшими было зарегистрировано в Тыве: 632 аварий на 100 тысяч машин. Это более чем в три раза превышает общероссийский показатель. Самые безопасные дороги оказались в Чечне, где на 100 тысяч автомобилей пришлось всего 44 аварии, в которых пострадали люди. Хуже ситуация в Москва, где насчитали 127 аварий на 100 тысяч машин, а Санкт-Петербург расположился в середине рейтинга с результатом 191 ДТП.

Ниже в таблице приведен топ-10 регионов России по количеству ДТП с пострадавшими: