Видео: крыс научили водить машину

Управление машиной осуществляется при помощи трех рычажков – один отвечает за движение прямо, второй – влево, третий – вправо. Подопытных разделили на две группы и «воспитывали» по-разному: в обычных условиях и с тренировками. Сначала крысы научились приводить машину в движение, а затем – ехать до конечного пункта, где находилась кормушка с лакомством.

Неудивительно, что натренированные грызуны из второй группы значительно лучше справились с тестом на вождение. Специалисты также изучили, как процесс вождения влияет на крыс: оказалось, что управление машиной их «расслабляет».