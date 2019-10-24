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14:05

Видео: крыс научили водить машину

Ученые доказали, что грызуны способны управлять машиной, если на финише их ждет лакомство

© University of Richmond
Американские ученые из университета Ричмонда опубликовали видео, на котором крысы управляют небольшими электрическими машинками, собранными из пластиковых бутылок и запчастей игрушечных автомобилей. Грызуны проявили способности не только к езде по прямой, но и к маневрированию.

Управление машиной осуществляется при помощи трех рычажков – один отвечает за движение прямо, второй – влево, третий – вправо. Подопытных разделили на две группы и «воспитывали» по-разному: в обычных условиях и с тренировками. Сначала крысы научились приводить машину в движение, а затем – ехать до конечного пункта, где находилась кормушка с лакомством.

Неудивительно, что натренированные грызуны из второй группы значительно лучше справились с тестом на вождение. Специалисты также изучили, как процесс вождения влияет на крыс: оказалось, что управление машиной их «расслабляет».

Шесть лет назад в Новой Зеландии научили водить двух псов. Собаки сами заводили автомобиль, нажимали на педаль тормоза, чтобы включить передачу, рулили и управляли акселератором. Сначала за руль посадили ризеншнауцера по кличке Монти – именно он стал первым в мире псом, который смог без ошибок проехать заданную дистанцию. Потом настала очередь пса Портера, однако он справился хуже Монти – в конце маршрута чуть съехал с дороги.

Источник: New Scientist