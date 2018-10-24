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13:13

Toyota RAV4 получила спецверсию в честь своего 25-летия

Компания представила на российском рынке RAV4 25th Anniversary

Компания Toyota представила на российском рынке юбилейную версию кроссовера RAV4, выпущенную в честь 25-летия со дня презентации модели на токийском автосалоне в 1993 году. От обычной машины RAV4 25th Anniversary отличается деталями экстерьера, эмблемами и включенным в перечень стандартного оснащения интернет-модемом с предоплаченным на год трафиком.

Узнать спецверсию Toyota RAV4 25th Anniversary можно по глянцевым накладкам на бамперах, черным корпусам боковых зеркал, 18-дюймовым колесам с новым дизайном и эмблемам на задних стойках. Уровень оснащения модели аналогичен комплектации «Комфорт». Сюда входят светодиодные фары, электропривод двери багажника, мультимедийная система на платформе «Яндекс.Авто», камера заднего вида.

Юбилейный RAV4 доступен для заказа с бензиновыми двигателями 2.0 (146 сил) и 2.5 (180 сил), а также подключаемым полным приводом. Цена модели составляет 1 966 000 и 2 092 000 рублей соответственно.

Цена базового Toyota RAV4 составляет 1 449 000 рублей. Такой кроссовер оснащен двухлитровым «атмосферником» мощностью 146 лошадиных сил и 187 крутящего момента. Коробка — шестиступенчатая «механика», привод — передний.

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