Toyota RAV4 получила спецверсию в честь своего 25-летия

Узнать спецверсию Toyota RAV4 25th Anniversary можно по глянцевым накладкам на бамперах, черным корпусам боковых зеркал, 18-дюймовым колесам с новым дизайном и эмблемам на задних стойках. Уровень оснащения модели аналогичен комплектации «Комфорт». Сюда входят светодиодные фары, электропривод двери багажника, мультимедийная система на платформе «Яндекс.Авто», камера заднего вида.
Юбилейный RAV4 доступен для заказа с бензиновыми двигателями 2.0 (146 сил) и 2.5 (180 сил), а также подключаемым полным приводом. Цена модели составляет 1 966 000 и 2 092 000 рублей соответственно.
Цена базового Toyota RAV4 составляет 1 449 000 рублей. Такой кроссовер оснащен двухлитровым «атмосферником» мощностью 146 лошадиных сил и 187 крутящего момента. Коробка — шестиступенчатая «механика», привод — передний.