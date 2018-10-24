Toyota RAV4 получила спецверсию в честь своего 25-летия

Компания Toyota представила на российском рынке юбилейную версию кроссовера RAV4, выпущенную в честь 25-летия со дня презентации модели на токийском автосалоне в 1993 году. От обычной машины RAV4 25th Anniversary отличается деталями экстерьера, эмблемами и включенным в перечень стандартного оснащения интернет-модемом с предоплаченным на год трафиком.