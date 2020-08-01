У Toyota RAV4 появилась «очень черная» спецверсия

Отдельных фотографий интерьера нет, но в салоне RAV4 Black Edition всё также будет выполнено в ультимативных тёмных тонах. Сиденья обшиты чёрной искусственной кожей с серой прострочкой, тканевый потолок оформлен в том же цвете. В основе спецверсии богатая комплектация Slyle с камерами кругового обзора, аудиосистемой с девятью динамиками, цифровым зеркалом заднего вида и комплексом систем активной безопасности Toyota Safety Sense.

Под капотом традиционная для европейских RAV4 гибридная силовая установка, состоящая из 2,5-литрового «атмосферника» и электромотора. В зависимости от типа привода RAV4 Black Editon Hybrid выдаёт 218 или 222 лошадиные силы.