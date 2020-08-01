У Toyota RAV4 появилась «очень черная» спецверсия

Заводская спецверсия RAV4 Black Edition получила затемнённую радиаторную решётку, тонированную оптику и глянцевые антрацитовые 19-дюймовые диски с пятью сдвоенными спицами.
Кроссовер лишился серебристых накладок на бамперах, но сохранил светлые шильдики на крыльях и пятой двери, а также хромированные патрубки выхлопа и серебристый верхний кант стёкол. Цвет кузова может быть только глубоким тёмным Deep Midnight Black — комбинированные сочетания для Black Edition не доступны.
Фото: Toyota RAV4 Hybrid Black Edition
Отдельных фотографий интерьера нет, но в салоне RAV4 Black Edition всё также будет выполнено в ультимативных тёмных тонах. Сиденья обшиты чёрной искусственной кожей с серой прострочкой, тканевый потолок оформлен в том же цвете. В основе спецверсии богатая комплектация Slyle с камерами кругового обзора, аудиосистемой с девятью динамиками, цифровым зеркалом заднего вида и комплексом систем активной безопасности Toyota Safety Sense.
Под капотом традиционная для европейских RAV4 гибридная силовая установка, состоящая из 2,5-литрового «атмосферника» и электромотора. В зависимости от типа привода RAV4 Black Editon Hybrid выдаёт 218 или 222 лошадиные силы.
В Европе приём заказов на RAV4 Black Edition уже открыт, а товарные автомобили появятся у местных дилеров Toyota в октябре. Теоретически «очень чёрная» спецверсия может добраться и до России, ведь перечень доработок относительно обычных кроссоверов минимален. Однако в нашей стране RAV4 сохранят атмосферные бензиновые моторы 2.0 и 2.5.