15:45

У Toyota RAV4 появилась «очень черная» спецверсия

Представлена Toyota RAV4 в исполнении Black Edition

© Toyota RAV4 Hybrid Black Edition
Сергей Ильин
Компания Toyota показала фотографии «очень чёрной» спецверсии RAV4. Новинка отличилась безальтернативным цветом кузова и салона, частичным пакетом «антихром», специальными колёсными дисками и декором. Toyota RAV4 Black Edition предназначены для европейского рынка и могут быть исключительно гибридными.

Заводская спецверсия RAV4 Black Edition получила затемнённую радиаторную решётку, тонированную оптику и глянцевые антрацитовые 19-дюймовые диски с пятью сдвоенными спицами.

Кроссовер лишился серебристых накладок на бамперах, но сохранил светлые шильдики на крыльях и пятой двери, а также хромированные патрубки выхлопа и серебристый верхний кант стёкол. Цвет кузова может быть только глубоким тёмным Deep Midnight Black — комбинированные сочетания для Black Edition не доступны.

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Фото: Toyota RAV4 Hybrid Black Edition

Отдельных фотографий интерьера нет, но в салоне RAV4 Black Edition всё также будет выполнено в ультимативных тёмных тонах. Сиденья обшиты чёрной искусственной кожей с серой прострочкой, тканевый потолок оформлен в том же цвете. В основе спецверсии богатая комплектация Slyle с камерами кругового обзора, аудиосистемой с девятью динамиками, цифровым зеркалом заднего вида и комплексом систем активной безопасности Toyota Safety Sense.

Под капотом традиционная для европейских RAV4 гибридная силовая установка, состоящая из 2,5-литрового «атмосферника» и электромотора. В зависимости от типа привода RAV4 Black Editon Hybrid выдаёт 218 или 222 лошадиные силы.

В Европе приём заказов на RAV4 Black Edition уже открыт, а товарные автомобили появятся у местных дилеров Toyota в октябре. Теоретически «очень чёрная» спецверсия может добраться и до России, ведь перечень доработок относительно обычных кроссоверов минимален. Однако в нашей стране RAV4 сохранят атмосферные бензиновые моторы 2.0 и 2.5.