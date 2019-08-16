Toyota вывела на тесты подзаряжаемый гибрид RAV4

Во внешности никаких изменений не произошло, что вполне логично — производитель тестирует лишь новую силовую установку, поэтому единственным изменением стало появление дополнительного лючка для зарядного устройства. На обычных RAV4 лючок бензобака находится с водительской стороны, на тестовом прототипе он расположен на стороне пассажира и к тому же прикрыт черной тканью.

О модели пока известно совсем мало. Скорее всего, частью силовой установки станет 2,5-литровый двигатель, как у гибридного RAV4. Его мощность составляет 176 лошадиных сил и 221 Нм крутящего момента.