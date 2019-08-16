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14:38

Toyota вывела на тесты подзаряжаемый гибрид RAV4

Автомобиль еще до выхода имеет все шансы стать лучшим среди конкурентов

© Carscoops
В Сети опубликовали фотографии с тестов кроссовера RAV4. Если присмотреться, можно разглядеть порт для зарядки, закрытый тканью, что говорит о том, что перед нами подзаряжаемый гибрид.

Во внешности никаких изменений не произошло, что вполне логично — производитель тестирует лишь новую силовую установку, поэтому единственным изменением стало появление дополнительного лючка для зарядного устройства. На обычных RAV4 лючок бензобака находится с водительской стороны, на тестовом прототипе он расположен на стороне пассажира и к тому же прикрыт черной тканью.

О модели пока известно совсем мало. Скорее всего, частью силовой установки станет 2,5-литровый двигатель, как у гибридного RAV4. Его мощность составляет 176 лошадиных сил и 221 Нм крутящего момента.

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Фото: Carscoops

В то же время, есть огромная вероятность, что подзаряжаемый RAV4 получит более производительный электродвигатель и более емкий аккумулятор. По итогу это может обеспечить кроссоверу пробег до 50 километров только на электротяге.

Никаких данных о примерных сроках презентации или старта продаж нет. Если модель выведут на рынок в ближайшие месяцы, у нее есть все шансы стать самым популярным подзаряжаемым гибридом. Сейчас конкуренцию новинке может составить только Mitsubishi Outlander PHEV, но Toyota, скорее всего, будет выигрывать по стоимости.

Новое поколение кроссовера RAV4 показали в прошлом году. Помимо стандартных бензиновых и дизельных модификаций также представили гибридную версию. В сумме бензоэлектрическая силовая установка выдает 202 лошадиные силы и позволяет передвигаться на небольшие расстояния без запуска ДВС.