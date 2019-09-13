Новый Toyota RAV4 провалил лосиный тест

Для сравнения: Nissan Qashqai проезжает «лосиный тест» на скорости 84 километра в час и не сбивает ни одного конуса, а более крупный и тяжелый Kia Sorento — на 78 километрах в час. Teknikens Värld напоминает, что подобные случаи с Toyota происходили и раньше: во время испытания Hilux в 2007 и 2016-м журналистам практически удалось перевернуть пикап.