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13:03

Новый Toyota RAV4 провалил лосиный тест

Шведский автожурнал не рекомендует автомобиль к покупке

Кроссовер Toyota RAV4 нового поколения провалил «лосиный тест», проведенный сотрудниками шведского журнала Teknikens Värld. Редакция отметила позднее срабатывание системы стабилизации и посоветовала воздержаться от покупки автомобиля.

Лосиный тест — испытание автомобиля на устойчивость во время резкого перестроения для объезда препятствия. Журналисты отметили, что результаты заездов Toyota RAV4 различаются: кроссовер либо начинает скользить боком, либо становится на внешние колеса, и его очень трудно удержать. Испытателям удалось достигнуть лишь 68 километров в час, потому что с ростом скорости автомобиль становился всё менее управляемым.

Видео: Teknikens Värld

Для сравнения: Nissan Qashqai проезжает «лосиный тест» на скорости 84 километра в час и не сбивает ни одного конуса, а более крупный и тяжелый Kia Sorento — на 78 километрах в час. Teknikens Värld напоминает, что подобные случаи с Toyota происходили и раньше: во время испытания Hilux в 2007 и 2016-м журналистам практически удалось перевернуть пикап.

После публикации результатов испытаний Toyota опубликовала официальный ответ. В нем японская марка сообщила, что безопасность клиентов по-прежнему является приоритетом для компании, и каждый автомобиль проходит строгие процедуры оценки безопасности. Что касается RAV4, то кроссовер соответствует всем внутренним требованиям и успешно прошел в том числе «лосиный» тест.