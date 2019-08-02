NIO и Razer построили электрический кроссовер для геймеров

Версия Performance — это два электромотора суммарной мощностью 544 лошадиные силы и 725 Нм крутящего момента. Батарея на 84 киловатт-часа обеспечит запас хода 510 километров по циклу NEDC. Заявленное время разгона до «сотни» — 4,7 секунды. NIO указывает еще один параметр: тормозной путь со 100 километров в час составляет 33,9 метра.