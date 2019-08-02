NIO и Razer построили электрический кроссовер для геймеров

От базового NIO ES6 Performance Edition версия Night Explorer Limited Edition отличается декором: вседорожник окрашен в фирменные цвета Razer, оборудован тормозными суппортами зеленого цвета, украшен логотипом фирмы, карбоновыми декалями и особыми логотипами. Электрокар оснащен интеллектуальным помощником NOMI, системой полуавтономного вождения NIO Pilot и адаптивной пневмоподвеской.
Версия Performance — это два электромотора суммарной мощностью 544 лошадиные силы и 725 Нм крутящего момента. Батарея на 84 киловатт-часа обеспечит запас хода 510 километров по циклу NEDC. Заявленное время разгона до «сотни» — 4,7 секунды. NIO указывает еще один параметр: тормозной путь со 100 километров в час составляет 33,9 метра.
NIO ES6 Night Explorer Limited Edition выйдет тиражом в 88 экземпляров. Купить кроссовер можно за 467 800 юаней или 4,4 миллиона рублей по текущему курсу. Обычный ES6 Performance Edition стоит от 398 000 юаней (3,7 миллиона рублей).