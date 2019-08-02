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16:34

NIO и Razer построили электрический кроссовер для геймеров

Он выделяется стайлинг-пакетом и особым декором

Китайская NIO и производитель игрового оборудования Razer объявили о начале сотрудничества и представили первый совместный проект. На выставке ChinaJoy компании показали ориентированную на киберспортсменов версию электрического кроссовера ES6 под названием Night Explorer Limited Edition.

От базового NIO ES6 Performance Edition версия Night Explorer Limited Edition отличается декором: вседорожник окрашен в фирменные цвета Razer, оборудован тормозными суппортами зеленого цвета, украшен логотипом фирмы, карбоновыми декалями и особыми логотипами. Электрокар оснащен интеллектуальным помощником NOMI, системой полуавтономного вождения NIO Pilot и адаптивной пневмоподвеской.

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Версия Performance — это два электромотора суммарной мощностью 544 лошадиные силы и 725 Нм крутящего момента. Батарея на 84 киловатт-часа обеспечит запас хода 510 километров по циклу NEDC. Заявленное время разгона до «сотни» — 4,7 секунды. NIO указывает еще один параметр: тормозной путь со 100 километров в час составляет 33,9 метра.

NIO ES6 Night Explorer Limited Edition выйдет тиражом в 88 экземпляров. Купить кроссовер можно за 467 800 юаней или 4,4 миллиона рублей по текущему курсу. Обычный ES6 Performance Edition стоит от 398 000 юаней (3,7 миллиона рублей).