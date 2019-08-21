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17:55

СМП РСКГ: итоги шестого этапа

Пятнадцать тысяч зрителей побывали во время гонки на автодроме Moscow Raceway

В прошедшие выходные на автодроме Moscow Raceway в волоколамском районе подмосковья прошел шестой этап Российской серии кольцевых гонок. Болельщики увидели десять напряженных заездов в шести классах, а одна из зрительниц уехала за рулем призовой Lada Granta Cross.

Весь уик-энд погода была неустойчивой: часть заездов осложнилась внезапным дождём, спутавшим все карты гонщикам. Но зрители благодаря этому увидели особенно много напряженных обгонов и эффектных столкновений между участниками.

В первой гонке класса Туринг Андрей Масленников (Cupra, Lukoil Racing) и Клим Гаврилов (Audi RS3, Carville Racing) не поделили трассу в первом же повороте

Например, когда дождь полил прямо по ходу субботнего заезда в самом престижном классе «Туринг», несколько гонщиков вылетело с трассы, большинство «переобулось» в дождевые шины, и лишь трое выбрали рискованную тактику — дожидаться прекращения осадков на сликах. Дмитрий Брагин, Павел Кальманович (Audi RS3, Таиф Моторспорт) и Иван Лукашевич (Hyundai i30 N, Lukoil Racing) боролись с едва управляемыми машинами, но их расчёт оправдался — после окончания дождя эта троица заняла все призовые места.

Дмитрий Брагин и его товарищи по риску после начала дождя остались на шинах-сликах

По ходу первого из совместных заездов в классах Супер-продакшн и Туринг-Лайт лидерство со старта захватил Вадим Антипов (Subaru BRZ, Sofit Racing), но вылет на газон стоил ему победы — которая досталась прорвавшемуся с пятой позиции Андрею Петухову (LADA Vesta, LADA Sport Rosneft). В зачете Туринг-Лайт также кипела борьба, которой воспользовался Ефим Гантмахер (Ravon Nexia, Ravon Racing) — потеряв несколько позиций на старте, пилот седана планомерно обгонял соперников, и добрался до первого места.

Победу в субботней гонке молодежного класса S1600 Юниор праздновал Рустам Фатхутдинов (AG Team), а во «взрослом» классе S1600 — Василий Кораблев (Kia Rio, Akhmat Racing).

Воскресные заезды запомнились победой Кирилла Ладыгина (Лада Веста Спорт, Lada Sport Rosneft) в классе «Туринг» — прежде ему хронически не везло на Moscow Raceway; целым десятком фальстартов в классе «Супер-продакшн» (победителем стал Дмитрий Лебедев на Subaru BRZ команды Sofit Racing) и триумфом гонщиков на хэтчбеках Volkswagen Polo в классе «Туринг-Лайт» (Артем Кабаков, Игорь Самсонов и Владимир Черевань оккупировали весь подиум).

В молодежном классе S1600 Юниор победу одержал Петр Плотников: ему удалось вырваться вперед в самом начале, когда неудачно стартовал обладатель поула Егор Ганин. А в классе S1600 пилоты на Lada Granta в цветах LADA Sport ROSNEFT, занимавшие на старте первый ряд, выжали из ситуации максимум: Михаил Митяев лидировал всю гонку и финишировал в сопровождении Владимира Шешенина.

Хотя до конца сезона остался всего один этап, борьба в чемпионате в самом разгаре. Досрочно имя победителя определилось только в классе «Супер-Продакшн» — им стал вазовский гонщик Андрей Петухов. А вот чемпионы в других классах определятся только на последнем этапе, который состоится в Сочи 7-8 сентября.