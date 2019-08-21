СМП РСКГ: итоги шестого этапа

По ходу первого из совместных заездов в классах Супер-продакшн и Туринг-Лайт лидерство со старта захватил Вадим Антипов (Subaru BRZ, Sofit Racing), но вылет на газон стоил ему победы — которая досталась прорвавшемуся с пятой позиции Андрею Петухову (LADA Vesta, LADA Sport Rosneft). В зачете Туринг-Лайт также кипела борьба, которой воспользовался Ефим Гантмахер (Ravon Nexia, Ravon Racing) — потеряв несколько позиций на старте, пилот седана планомерно обгонял соперников, и добрался до первого места.

Победу в субботней гонке молодежного класса S1600 Юниор праздновал Рустам Фатхутдинов (AG Team), а во «взрослом» классе S1600 — Василий Кораблев (Kia Rio, Akhmat Racing).