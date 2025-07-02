Шоу-заезды звезд российского дрифта, бургеры от Гочи, концерт Нигатива и DJ Царь – чем удивит фестиваль дрифта RDS Fest

Искусство управляемого заноса объединит самых титулованных дрифтеров страны и тех, кто только начинает свой путь в автоспорте. Одной из ярких активностей на площадке RDS Fest станут свободные заезды RDS MATSURI. Буквально любой желающий может подать заявку на сайте фестиваля, пройти техническую комиссию и показать все, на что он способен на одном из участков профессионального трека. На второй гоночной конфигурации фестиваля участники на подготовленных спортивных автомобилях смогут принять участие в челлендже от команды STAR PЁR STARS AIMOL за право участия в «Зимнем кубке РДС» в составе коллектива и при его поддержке.

Любителей зрелищных адреналиновых заездов ждёт бескомпромиссное сражение звёзд Российской Дрифт Серии. В «Сибирском дерби» участие примут легенды — двукратный обладатель Кубка мира FIA IDC, четырёхкратный чемпион RDS GP и обладатель Кубка России по дрифту Георгий Чивчян, вице-чемпион Кубка мира FIA IDC, чемпион RDS GP Аркадий Цареградцев, вице-чемпионы RDS GP Евгений Лосев и Дамир Идиятулин. Самые известные дрифтеры России сразятся между собой по круговой системе под громкие овации трибун, тем временем оценивать заезды будут судьи.