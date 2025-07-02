Шоу-заезды звезд российского дрифта, бургеры от Гочи, концерт Нигатива и DJ Царь – чем удивит фестиваль дрифта RDS Fest

Шоу-заезды звезд российского дрифта, бургеры от Гочи, концерт Нигатива и DJ Царь – чем удивит фестиваль дрифта RDS FestГостей масштабного фестиваля РДС ждут 10 часов непрерывного дрифт-драйва
Искусство управляемого заноса объединит самых титулованных дрифтеров страны и тех, кто только начинает свой путь в автоспорте. Одной из ярких активностей на площадке RDS Fest станут свободные заезды RDS MATSURI. Буквально любой желающий может подать заявку на сайте фестиваля, пройти техническую комиссию и показать все, на что он способен на одном из участков профессионального трека. На второй гоночной конфигурации фестиваля участники на подготовленных спортивных автомобилях смогут принять участие в челлендже от команды STAR PЁR STARS AIMOL за право участия в «Зимнем кубке РДС» в составе коллектива и при его поддержке.
Любителей зрелищных адреналиновых заездов ждёт бескомпромиссное сражение звёзд Российской Дрифт Серии. В «Сибирском дерби» участие примут легенды — двукратный обладатель Кубка мира FIA IDC, четырёхкратный чемпион RDS GP и обладатель Кубка России по дрифту Георгий Чивчян, вице-чемпион Кубка мира FIA IDC, чемпион RDS GP Аркадий Цареградцев, вице-чемпионы RDS GP Евгений Лосев и Дамир Идиятулин. Самые известные дрифтеры России сразятся между собой по круговой системе под громкие овации трибун, тем временем оценивать заезды будут судьи.
Удивит гостей фестиваля и сама судейская коллегия. Судьи РДС Владимир Сафонов, Станислав Долгих, Михаил Давидянц и Антон Новиков тоже сядут за руль дрифт-каров и сразятся уже в «Судейском дерби». Судить их проезды предстоит пилотам-сибирякам, которые исполнят мечту тысяч болельщиков — оценят заезды тех, кто на каждом этапе RDS GP и RDS Open вершит судьбы участников.
«Российская Дрифт Серия — больше, чем организатор классических соревнований. Мы — команда единомышленников, задающая тренды в автомобильном спорте и дрифт-культуре не только в России, но и во всем мире. Фестиваль для нас — проект, в который мы вкладываем душу. Его миссия — вовлечь и объединить людей идеей развития профессионального дрифта в нашей стране. Мы впервые проводим мероприятие такого формата и хотим, чтобы RDS Fest стал той самой точкой притяжения для любителей, профессионалов, зрителей и даже тех, кто раньше не был глубоко погружен в автоспортивную тематику», — отметил директор Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский.
Гонщики РДС порадуют зрителей и неформальными шоу-активностями. Все желающие смогут принять участие в кулинарном мастер-классе от самого титулованного дрифтера страны Георгия Чивчяна и попробовать бургеры в зоне GochaGrill, сделать зарядку автоспортсмена с пилотом Fresh Racing Евгением Лосевым, а Аркадий Цареградцев перевоплотится в DJ Царя и исполнит специально подготовленный для фестиваля дрифт-сет!
Ждут зрителей встречи и с другими пилотами Российской Дрифт Серии в рамках автограф-сессий и лектория «РДС Изнутри», где пройдут интересные мастер-классы и паблик-токи с участниками и организаторами чемпионата.
На главной сцене RDS Fest любителей качественной электронной музыки на протяжении всего фестиваля будут ждать топовые DJ с динамичными сетами, под бит которых каждый сможет зарядиться энергией и отличным настроением. Вечером на площадке пройдет концерт музыканта и вместе с тем пилота RDS Open — Нигатива (Владимира Афанасьева). Лучшие хиты хип-хоп исполнителя с многогранной музыкой и пронизывающими до глубины души текстами станут идеальным финалом насыщенного дня и подарят гостям и участникам самые теплые эмоции.
Также для гостей фестиваля будет доступен фуд-корт, тематические фотозоны, автовыставка и захватывающее развлечение — заезды на дрифт-такси с профессиональным пилотом прямо по гоночной конфигурации RDS GP.