10 часов дрифта, DJ-сет Цареградцева и бургеры от Гочи: в Москве громко прошел фестиваль большого дрифта RDS Fest

10 часов дрифта, DJ-сет Цареградцева и бургеры от Гочи: в Москве громко прошел фестиваль большого дрифта RDS FestВ заездах RDS Matsuri поучаствовали более 50 человек из 17 регионов России
«Фестиваль — это новый для нас формат, наш дебют. Российская Дрифт Серия всегда была организатором спортивных соревнований в дисциплине “дрифт”, но мероприятий развлекательного формата мы раньше не проводили. На организацию такого фестиваля — со свободными заездами, с товарищескими гонками звездных пилотов, с широким ассортиментом площадок — меня вдохновило посещение родины дрифта, Японии. Там Matsuri — так называют именно праздник дрифта, фестиваль — это традиция, и мне она очень понравилась. По отзывам участников и зрителей видим, что всем очень понравился новый формат, и мы планируем сделать RDS Fest традиционным. И забегая вперед, конечно, хочется в будущем расширить и географию проведения нашего фестиваля», — поделился директор Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский.
Одним из ключевых событий фестивального дня стали свободные заезды RDS Matsuri. Все желающие, чьи автомобили соответствовали минимальным техническим требованиям, могли проехать по двум конфигурациям профессионального автодрома Moscow Raceway и попробовать свои силы уже на новом уровне. Участниками таких заездов стали более 50 человек из 17 регионов России, среди них как профессиональные пилоты, так и любители.
Запомнилось зрителям и судейское противостояние. Судьи чемпионатов RDS GP и RDS Open Владимир Сафонов, Михаил Давидянц, Станислав Долгих и Антон Новиков вышли на трек, чтобы посоревноваться друг с другом. По итогам серии заездов по системе «каждый с каждым» победу в судейском дерби одержал действующий пилот RDS Open и судья RDS GP Михаил Давидянц — он показал уверенные заезды как в роли лидера, так и на позиции преследователя.
Под палящим столичным солнцем также состоялось суровое «Сибирское дерби», участниками которого стали: двукратный обладатель Кубка мира FIA IDC, четырехкратный чемпион RDS GP и обладатель Кубка России по дрифту Георгий Чивчян, вице-чемпион Кубка мира FIA IDC, чемпион RDS GP Аркадий Цареградцев, а также вице-чемпионы RDS GP Дамир Идиятулин и Евгений Лосев. Звезды российского дрифта показали образцовые адреналиновые заезды, хоть и не обошлось без крэшей — в бескомпромиссной борьбе случилось зрелищное столкновение Цареградцева и Чивчяна. По итогам заездов по круговой системе победу в «Сибирском дерби» одержал Аркадий Цареградцев.
«Эти заезды действительно можно назвать “дерби”, у нас с Аркадием на треке был контакт, который позволяет говорить о том, что это не просто товарищеские заезды, это реальная борьба. Я немного расстроен, что не выиграл Цареградцева, но при этом мне удалось получить удовольствие от заездов. С этим настроением и зарядом я поеду на новый этап RDS GP, который пройдет 19 и 20 июля на ADM Raceway», — поделился эмоциями Георгий Чивчян.
Особая интрига фестиваля сохранялась вокруг челленджа от команды STAR PЁR STARS AIMOL за право участия в «Зимнем кубке РДС» в составе коллектива и при его поддержке. По итогам заездов судьи признали победителем Александра Степового — пилота из Москвы на BMW E36, именно он войдет в профессиональную гоночную команду для участия в «Зимнем кубке РДС 2026».
Захватывающим для зрителей стал показательный заезд пилота команды «КамАЗ-мастер» Айрата Мардеева и пилота RDS GP Никиты Шикова. Девятитонный грузовик КамАЗ-435091 под управлением победителя «Дакара» и «Шелкового пути» продемонстрировал впечатляющий дрифт в паре с грациозной Toyota GR Supra с пилотом главного чемпионата страны по дрифту за рулем. Такие парные пируэты на разноклассовых автомобилях — это верх мастерства владения автомобилем в управляемом заносе, и оба пилота справились с этой задачей на отлично.
Первый RDS Fest запомнился не только соревновательными активностями. На фестивальных площадках пилоты и члены команды Российской Дрифт Серии проводили для зрителей паблик-токи и мастер-классы. Так, в зоне «RDS Изнутри» бессменная ведущая РДС Алиша Дюймовская встретилась с SMM-менеджером РДС Василисой Хатаке, чтобы рассказать зрителям об онлайн-форматах серии и о том, как создается интернет-контент для разных платформ. Один из самых известных фотографов в мире дрифта Станислав Тен рассказал о нюансах своей работы, а директор по маркетингу Российской Дрифт Серии Ульяна Петрухина раскрыла зрителям секреты работы в РДС и важные детали построения карьеры в автоспорте.
Еще одним гостем Алиши стал блогер Антон «Форсаж» Скрыпников, рассказавший присутствующим о Японии и автоспорте, действующий пилот RDS Open из команды «Tamashi Культура Заноса» Игорь Озолин поделился своей историей в дрифте и тем, как пришёл к ведению тематического блога. Гонщик команды «КамАЗ-мастер» Айрат Мардеев рассказал об опыте участия в ралли-рейдах «Дакар» и «Шелковый путь», а опытный споттер Максим Галилейский вместе с пилотом Михаилом Давидянцем обсудили со зрителями значение споттерства в мире дрифта.
Звездные пилоты RDS GP Георгий Чивчян, Дамир Идиятулин, Аркадий Цареградцев и Евгений Лосев приняли участие в паблик-ток с комментатором РДС Николаем Свистуном на главной сцене фестиваля, где поделились впечатлениями от события, а также обсудили текущий сезон Гран-При Российской Дрифт Серии, изменения в регламентах, судейство и всё, чем запомнился сезон к его экватору.
«Фишкой» RDS Fest стали шоу-активности от пилотов. Так, зрители получили возможность попробовать бургеры, приготовленные лично Георгием Чивчяном в тематической зоне GochaGrill, а вечером смогли зарядиться отличным настроением под зажигательные драм-н-бейс треки DJ-Царя (Аркадия Цареградцева).
В финале фестивального дня на главную сцену вышел музыкант, актер, а вместе с тем пилот RDS Open из команды «Tamashi Культура Заноса» Владимир Афанасьев, более известный как рэпер Нигатив. Он исполнил свои популярные композиции и подарил гостям и участникам фестиваля незабываемые эмоции.