10 часов дрифта, DJ-сет Цареградцева и бургеры от Гочи: в Москве громко прошел фестиваль большого дрифта RDS Fest

Запомнилось зрителям и судейское противостояние. Судьи чемпионатов RDS GP и RDS Open Владимир Сафонов, Михаил Давидянц, Станислав Долгих и Антон Новиков вышли на трек, чтобы посоревноваться друг с другом. По итогам серии заездов по системе «каждый с каждым» победу в судейском дерби одержал действующий пилот RDS Open и судья RDS GP Михаил Давидянц — он показал уверенные заезды как в роли лидера, так и на позиции преследователя.

Под палящим столичным солнцем также состоялось суровое «Сибирское дерби», участниками которого стали: двукратный обладатель Кубка мира FIA IDC, четырехкратный чемпион RDS GP и обладатель Кубка России по дрифту Георгий Чивчян, вице-чемпион Кубка мира FIA IDC, чемпион RDS GP Аркадий Цареградцев, а также вице-чемпионы RDS GP Дамир Идиятулин и Евгений Лосев. Звезды российского дрифта показали образцовые адреналиновые заезды, хоть и не обошлось без крэшей — в бескомпромиссной борьбе случилось зрелищное столкновение Цареградцева и Чивчяна. По итогам заездов по круговой системе победу в «Сибирском дерби» одержал Аркадий Цареградцев.

«Эти заезды действительно можно назвать “дерби”, у нас с Аркадием на треке был контакт, который позволяет говорить о том, что это не просто товарищеские заезды, это реальная борьба. Я немного расстроен, что не выиграл Цареградцева, но при этом мне удалось получить удовольствие от заездов. С этим настроением и зарядом я поеду на новый этап RDS GP, который пройдет 19 и 20 июля на ADM Raceway», — поделился эмоциями Георгий Чивчян.