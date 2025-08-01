Два уик-энда дрифта подряд: Российская Дрифт Серия отправляется в масштабное турне в Красноярск

Красноярск, 1 августа 2025 года

Сражение за титулы в главном чемпионате страны по дрифту приближается к финишной прямой — пятый этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) пройдет 9 и 10 августа в Красноярске на кольцевой гоночной трассе «Красное кольцо», которая сыграет важную роль в определении фаворитов перед решающим рывком в чемпионской гонке.

Автодром в Сибири можно с полным правом назвать колыбелью российского дрифта. Пилоты всегда с удовольствием выступают на «Красном кольце», а болельщики — активно их поддерживают на протяжении всего уик-энда. Конфигурация оцениваемого участка RDS GP не самая скоростная, но очень техничная, так что мастерство спортсменов будет играть ключевую роль на протяжении всего этапа в Красноярске.

Fresh Racing как фавориты «Красного кольца»

Очевидными фаворитами предстоящего уик-энда Гран-При РДС станут местные герои, сибирские силовики Дамир Идиятулин и Евгений Лосев из команды Fresh Racing. На прошедшем этапе в Москве пилоты обеспечили своему коллективу победу в квалификации, личном и командном зачетах, так что на домашней трассе точно будут в числе лидеров.

Три последних сезона Дамир Идиятулин неизменно попадает на подиум в Красноярске, оказываясь в финале и имея также на своем счету одну квалификационную победу на «Красном кольце». В 2024 году Идиятулин занял на сибирском этапе второе место, а в 2023-м одержал победу в эмоциональном внутрикомандном дерби с Евгением Лосевым, которое запомнилось многочисленными техническими инцидентами и невероятной работой механиков Fresh Racing.