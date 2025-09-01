Аркадий Цареградцев вышел в лидеры сезона RDS GP после первой победы в 2025 году

Аркадий Цареградцев вышел в лидеры сезона RDS GP после первой победы в 2025 годуЧемпион Гран-При Российской Дрифт Серии 2022 года Аркадий Цареградцев и команда «LECAR Одержимые Моторспорт» одержали абсолютную победу на шестом этапе RDS GP в Санкт-Петербурге
В субботу плотный туман и низкая облачность, опустившиеся на автодром в Ленинградской области, вынудили сначала отложить старт квалификации, а затем несколько раз прерывать заезды до улучшения видимости. В итоге из-за надвигающихся сумерек и практически нулевой видимости на трассе организаторы RDS GP перенесли половину парных заездов топ-32 на воскресенье. Все эти сложности не коснулись Аркадия Цареградцева, который с лучшим проездом на 97 баллов стал победителем квалификации, а затем успел провести дуэль с Сергеем Саком («Автобан») и обеспечить себе место в топ-16 еще в субботу.
В воскресных заездах Царь последовательно взял верх над Денисом Сорокопудом (VSTeam) и Дамиром Идиятулиным (Fresh Racing), причём с последним выявление победителя потребовало перезаезд (ОМТ). Дуэль двух сибирских мастеров дрифта стала украшением этапа, поскольку оба хита были невероятно плотными и синхронными. По итогам сражения в полуфинал прошёл Цареградцев. Там его ждал Данила Скоробогатов (LUKOIL Racing Drift Team), победа над которым обеспечила лидеру «LECAR Одержимые Моторспорт» место в решающей битве дня.
Финал на «Игора Драйв», на радость болельщиков, превратился в классическое сибирское дерби — соперником Аркадия Цареградцева стал Георгий Чивчян из Takayama Forward Auto, четырёхкратный чемпион RDS GP. Сражение не обошлось без помарок со стороны Гочи, который в итоге вновь остановился в шаге от юбилейной 20-й победы на этапах RDS GP. Аркадий Цареградцев же впервые в сезоне-2025 выиграл парные заезды, что на фоне проблем у соперников вывело «Царя» в лидеры личного зачета перед финальным этапом Гран-При Российской Дрифт Серии на Moscow Raceway.
«Этап для нашей команды сложился наилучшим образом — «три кола» мы смогли увезти, что впервые для нас. Это первая моя победа на этапе в этом году, первая победа в квалификации в этом сезоне. В целом, моя машина была в кондиции как посуху четверг и пятницу, так и по мокрому — я сохранил этот темп, который позволил мне быть близко и вести лидером хорошие заезды. Сейчас на Moscow Raceway мне нужно постараться тоже выиграть квалификацию и хорошо проехать в парных заездах, чтобы закрепить свой отрыв от преследователей. Cейчас у меня отрыв от второго места 181 очков — это прилично», — отметил Аркадий Цареградцев.
Третье место в парных заездах занял Данила Скоробогатов, обеспечив себе второй в карьере подиум в RDS GP и первый в составе LUKOIL Racing Drift Team. В ТОП-32 Данила победил Антона Дмитриенко, затем Леонида Шнайдера из TimeUp, а в четвертьфинале стал сильнейшим во внутрикомандном дерби с Григорием Гусевым. Единственное поражение Данила потерпел в дуэли с Аркадием Цареградцевым.
В шаге от подиума остановился Антон Клямко, который в блестящем стиле пробился в полуфинал. На своей домашней трассе пилот из Санкт-Петербурга превзошел в ТОП-32 представителя Carville Racing Антона Козлова, а в ТОП-16 победил Артема Шабанова из TimeUp, разом оставив двух лидеров личного зачета не у дел. Затем Клямко сломил сопротивление Максима Гроссмана (TimeUp), но в полуфинале потерпел поражение от Георгия Чивчяна, а потом — от Данилы Скоробогатова в заезде за «бронзу».
RDS GP 2025. 6 этап. «Игора Драйв». Личный зачет. Топ-3:
- Аркадий Цареградцев (Сочи, «LECAR Одержимые Моторспорт») — 272 балла
- Георгий Чивчян (Красноярск, Takayama Forward Auto) — 197 баллов
- Данила Скоробогатов (Томск, LUKOIL Racing Drift Team) — 160 баллов
RDS GP 2025. 6 этап. «Игора Драйв». Командный зачет. Топ-3:
- «LECAR Одержимые Моторспорт» — 355 баллов
- LUKOIL Racing Drift Team — 232 балла
- Takayama Forward Auto — 204 балла
«Мне кажется, мы все свои солнечные дни израсходовали в прошлые годы, потому такой дождливый сезон. Ключевой вопрос — это наша уверенность в том, что мы делаем. Нам всё равно, какой очередной погодный катаклизм случится — система настроена на то, чтобы работать бесперебойно. Пилоты просто суперпрофессионалы — никого эти переносы никаким образом не остановили, не демотивировали. Именно профессионализм во всех смыслах — и организаторский, и пилотский, и командный, и инженерный — дает нам возможность не обращать внимания ни на что. Финал на Moscow Raceway состоится в любую погоду. Мы настроены именно на это», — отметил Дмитрий Добровольский, директор Российской Дрифт Серии.
По итогам уик-энда, который вновь сложился неудачно для Антона Козлова и Артема Шабанова, оба пилота утратили первенство в личном зачете. Из Санкт-Петербурга лидером турнирной таблицы уезжает Аркадий Цареградцев, который ворвался на первую строчку. На вторую позицию поднялся Дамир Идиятулин, сместив на третью Артема Шабанова. Антон Козлов, начавший уик-энд в Санкт-Петербурге лидером личного зачета, в итоге оказался вовсе пятым, уступив даже Георгию Чивчяну.
RDS GP 2025. Личный зачет. Топ-3 (по итогам шести этапов):
- Аркадий Цареградцев (Сочи, LECAR Одержимые Моторспорт) — 893 балла
- Дамир Идиятулин (Красноярск, Fresh Racing) — 712 баллов
- Артем Шабанов (Москва, TimeUp) — 671 балл
В командном зачете также сменился лидер — Takayama Forward Auto вышла на первое место. Вторую позицию занимает TimeUp, а третью строчку протоколов — Fresh Racing. Впрочем, разрывы минимальны. Окончательный расклад сил определится на финальном этапе в Москве, поскольку и «LECAR Одержимые Моторспорт», занимающая сейчас четвёртое место, тоже имеет все шансы войти в тройку призёров 2025 года.
RDS GP 2025. Командный зачет. Топ-3 (по итогам шести этапов):
- Takayama Forward Auto — 1353 балла
- TimeUp — 1342 балла
- Fresh Racing — 1208 баллов
Решающее сражение, которое определит обладателей титулов Гран-При Российской Дрифт Серии в личном и командном зачетах, состоится в Москве. «Обратная» конфигурация трассы Moscow Raceway 27–28 сентября примет седьмой этап RDS GP, который станет заключительным в сезоне-2025. После финиша главного турнира страны сильнейшие пилоты сразятся за Кубок России на «Суперфинале РДС» 4–5 октября — стадион «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону на уик-энд превратится в гоночную трассу.