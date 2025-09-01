Аркадий Цареградцев вышел в лидеры сезона RDS GP после первой победы в 2025 году

В субботу плотный туман и низкая облачность, опустившиеся на автодром в Ленинградской области, вынудили сначала отложить старт квалификации, а затем несколько раз прерывать заезды до улучшения видимости. В итоге из-за надвигающихся сумерек и практически нулевой видимости на трассе организаторы RDS GP перенесли половину парных заездов топ-32 на воскресенье. Все эти сложности не коснулись Аркадия Цареградцева, который с лучшим проездом на 97 баллов стал победителем квалификации, а затем успел провести дуэль с Сергеем Саком («Автобан») и обеспечить себе место в топ-16 еще в субботу.

В воскресных заездах Царь последовательно взял верх над Денисом Сорокопудом (VSTeam) и Дамиром Идиятулиным (Fresh Racing), причём с последним выявление победителя потребовало перезаезд (ОМТ). Дуэль двух сибирских мастеров дрифта стала украшением этапа, поскольку оба хита были невероятно плотными и синхронными. По итогам сражения в полуфинал прошёл Цареградцев. Там его ждал Данила Скоробогатов (LUKOIL Racing Drift Team), победа над которым обеспечила лидеру «LECAR Одержимые Моторспорт» место в решающей битве дня.

Финал на «Игора Драйв», на радость болельщиков, превратился в классическое сибирское дерби — соперником Аркадия Цареградцева стал Георгий Чивчян из Takayama Forward Auto, четырёхкратный чемпион RDS GP. Сражение не обошлось без помарок со стороны Гочи, который в итоге вновь остановился в шаге от юбилейной 20-й победы на этапах RDS GP. Аркадий Цареградцев же впервые в сезоне-2025 выиграл парные заезды, что на фоне проблем у соперников вывело «Царя» в лидеры личного зачета перед финальным этапом Гран-При Российской Дрифт Серии на Moscow Raceway.