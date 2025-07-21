Триумф Fresh Racing: Дамир Идиятулин одержал абсолютную победу на четвёртом этапе RDS GP

«Когда мы ехали с Гочей первый заезд, у меня заглох мотор на прогреве на низких оборотах. Обычно, когда зазоры клапанов уходят, я обращаю внимание. Под финиш уже тяга начала пропадать. Перед вторым ОМТ поменяли свечи, катушки и так далее — хватило доехать, но мотор уже погибал, последний финиш еле-еле дотягивал. С сокомандником смысла выезжать не было никакого, потому что у нас всего неделя и выезд в Красноярск, не будет времени доработать. Поэтому было принято решение не ехать. Но я бы и не доехал», — признался Евгений Лосев.

В этот раз парад финалистов был особенно трогательным: Дамир на тросе протянул машину своего сокомандника-соперника вдоль трибун под громкие овации. Идиятулин забрал первое место в личном зачёте через одиночный проезд bye run. Однако на этом триумф не был окончен — первое место в командном зачёте также завоевала Fresh Racing.

«Этап был очень интересный. Такой исторический, переломный, особенно на экваторе сезона. Переломный, потому что начало сезона было, можно сказать, совсем неудачное, и это был последний шанс зацепиться за борьбу за чемпионство. Это получилось сделать. И хочется для себя же сказать, что расслабляться нельзя. Надо следующие три этапа постараться», — поделился победитель этапа Дамир Идиятулин.

У Евгения Лосева путь к финалу тоже был непростым. В ТОП-32 сибиряк преодолел Владислава Ерофеева («LECAR Одержимые Motorsport»), далее в контактной дуэли прошёл Андрея Астапова (LUKOIL Racing Drift Team), а в четвертьфинале вырвал победу у лидера «LECAR Одержимые Motorsport» Аркадия Цареградцева. И всё для того, чтобы подарить зрителям на трибунах и у экранов трансляции RDS TV красивейшие проезды с Георгием Чивчяном (Takayama Forward Auto). Легендарные спортсмены ехали настолько близко и синхронно, что судьи назначили ОМТ, по итогам которого в финал отправился Лосев, а Гоча — бороться за третье место.