Самая скоростная трасса Российской Дрифт Серии 30–31 августа примет шестой этап RDS GP

Самая скоростная трасса Российской Дрифт Серии 30–31 августа примет шестой этап RDS GPГлавный чемпионат страны по дрифту возвращается на классическую версию трассы «Игора Драйв»
Трек в Ленинградской области имеет качественное покрытие гоночного полотна, обширные асфальтированные зоны безопасности и ощутимый рельеф даже в конфигурации для дрифта, что способствует ярким, близким заездам. Скоростная постановка под 200 километров в час и возможность двигаться весь оцениваемый участок с хорошим темпом позволяют пилотам демонстрировать потенциал своей техники, а перепады высот по ходу дистанции дают возможность спортсменам проявить мастерство контроля мощных дрифт-каров в управляемом заносе.
Лидеры сезона в числе фаворитов этапа
Основными претендентами на победу на «Игора Драйв» станут спортсмены, которые перед стартом уик-энда занимают пять первых позиций в личном зачете. Антон Козлов (Carville Racing), Артем Шабанов (TimeUp) и Дамир Идиятулин (Fresh Racing) ведут между собой плотное сражение за лидерство. Каждый из этих пилотов уже выигрывал этапы RDS GP в 2025 году, так что очередная победа в парных заездах способна серьёзно укрепить чемпионские амбиции каждого из спортсменов. Сейчас в гонке за титулом их разделяют считаные баллы, так что любая помарка способна перечеркнуть шансы на итоговую победу.
Тимофей Добровольский (Takayama Forward Auto) дебютную победу в RDS GP одержал на предыдущем этапе в Красноярске, однако в 2023-м именно молодой пилот выиграл квалификацию на залитом дождем асфальте «Игора Драйв» — все шансы на триумф есть и в этот раз, если уик-энд в Санкт-Петербурге вновь будет сопровождаться осадками. Претендентом на победу можно считать и лидера «LECAR Одержимые Моторспорт» Аркадия Цареградцева, который в 2024 году именно на этой трассе выиграл квалификацию с феноменальным результатом в 100 баллов в каждой из двух попыток. В сезоне-2025 «Царь» еще не побеждал, но все шансы открыть счёт победам есть.
Сибирские легенды и петербургские таланты
Хороших результатов можно ожидать от двух ветеранов российского дрифта. Георгий Чивчян (Takayama Forward Auto) был близок к своей 20-й победе в RDS GP в Красноярске, но пока довольствовался вторым местом. Евгений Лосев (Fresh Racing) имел шансы выиграть в Москве на ADM Raceway, но в силу проблем с техникой также занял второе место. Реабилитироваться оба могут в Санкт-Петербурге, потому что автодром отлично подходит стилю пилотирования сибиряков.
Нельзя сбрасывать со счетов Илью Полищука из Predator Drift Team, который в 2024 году по уайлд-кард (англ. wild card) на «Игора Драйв» впервые в карьере попал в тройку призёров этапа RDS GP, а сейчас получил поддержку команды на полный сезон. Сам коллектив Predator Drift Team вместе с Александром Абрамовым и Алексеем Козловым также вернётся в строй на своей домашней трассе после вынужденного пропуска уик-энда на «Красном кольце».
Домашним предстоящий уик-энд будет и для Carville Racing, за которую выступают два пилота из Санкт-Петербурга — Григорий Бурлуцкий и Иван Пальмин. Вместе с ними коллектив представляют Артём Лейтис (Сортавала, Карелия) и Антон Козлов (Ульяновск), возглавляющий турнирную таблицу по итогам пяти этапов. Все четверо могут обеспечить команде хороший результат в рамках этапа в Северной столице.
Впервые на классической конфигурации «Игора Драйв» поедут Кирилл Мацкевич (TimeUp), Данила Воробьёв (LUKOIL Racing Drift Team), Артур Зелёный (Star Për Stars Aimol), Петр Бородин (Takayama Forward Auto), Анатолий Кизин (VSTeam) и Дмитрий Щербина («Автобан»).
Сергей Кузнецов (Star Për Stars Aimol), Роман Тиводар (Takayama Forward Auto), Денис Сорокопуд (VSTeam), Дмитрий Ермохин и Сергей Сак (оба — «Автобан»), Григорий Гусев и Андрей Астапов (оба — LUKOIL Racing Drift Team), Илья и Владислав Поповы (оба — «LECAR Одержимые Моторспорт»), уже имеющие опыт выступления на этой версии петербургской трассы, могут преподнести приятные сюрпризы.
Судейская бригада RDS GP 2025
На судейской вышке на протяжении семи этапов RDS GP 2025 оценивать выступления в квалификациях и парных заездах будут профессиональные судьи: Владимир Сафонов, Станислав Долгих и Михаил Давидянц. Все трое имеют огромный опыт как судейства, так и соревнований в дрифте.
Расписание 6 этапа RDS GP 2025 на «Игора Драйв»:
30 августа, суббота
- 9:15-14:30 — квалификация
- 14:50-15:40 — торжественное открытие соревнований и автограф-сессия
- 16:00-19:00 — парные заезды ТОП-32
31 августа, воскресенье
- 11:15-12:15 — парад пилотов и автограф-сессия
- 12:40-14:20 — парные заезды ТОП-16
- 15:20-17:40 — парные заезды ТОП-8 / ТОП-4 / финал
- 18:00 — церемония награждения