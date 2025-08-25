Самая скоростная трасса Российской Дрифт Серии 30–31 августа примет шестой этап RDS GP

Трек в Ленинградской области имеет качественное покрытие гоночного полотна, обширные асфальтированные зоны безопасности и ощутимый рельеф даже в конфигурации для дрифта, что способствует ярким, близким заездам. Скоростная постановка под 200 километров в час и возможность двигаться весь оцениваемый участок с хорошим темпом позволяют пилотам демонстрировать потенциал своей техники, а перепады высот по ходу дистанции дают возможность спортсменам проявить мастерство контроля мощных дрифт-каров в управляемом заносе.

Лидеры сезона в числе фаворитов этапа

Основными претендентами на победу на «Игора Драйв» станут спортсмены, которые перед стартом уик-энда занимают пять первых позиций в личном зачете. Антон Козлов (Carville Racing), Артем Шабанов (TimeUp) и Дамир Идиятулин (Fresh Racing) ведут между собой плотное сражение за лидерство. Каждый из этих пилотов уже выигрывал этапы RDS GP в 2025 году, так что очередная победа в парных заездах способна серьёзно укрепить чемпионские амбиции каждого из спортсменов. Сейчас в гонке за титулом их разделяют считаные баллы, так что любая помарка способна перечеркнуть шансы на итоговую победу.