Видео: самые зрелищные моменты третьего этапа Российской дрифт-серии

В первый день стояла ясная и солнечная погода, и уже в квалификации началось ожесточённое соперничество. В субботу самый идеальный проезд выполнил победитель квалификации прошлого этапа, пилот команды Fail Сrew Дарксайд Аркадий Цареградцев. Он заработал 97 баллов.

Следом начались неожиданности. Перед топ-32 технический сход объявил пилот команды LUKOIL Racing Drift Team Алексей Головня, который победил на прошлом этапе в Нижнем Новгороде. А в воскресенье, когда зарядил дождь, расстановка сил в топ-8 изменилась: из турнирной таблицы выбыли фавориты Георгий Чивчян и Евгений Лосев, а Аркадий Цареградцев не попал в тройку лидеров.

В результате за победу сражались молодой пилот Дмитрий Ермохин (команда Autoprofi Team) на 400-сильном Nissan Silvia S15 и новичок команды «Форвард Авто» Роман Тиводар на Nissan 180SX.