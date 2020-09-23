Acura RDX будут красить в цвет NSX и собирать вручную

Лимитированный Acura RDX PMC Edition — это прежде всего ручная сборка, а также особый декор и богатое оснащение. Кроссовер можно отличить по 20-дюймовым колесам в глянцевом черном цвете, окантовке решетки радиатора в цвет кузова, затемненным наконечникам выпускных патрубков, черным акцентам в экстерьере, а также особому оттенку кузова. Перламутровый оранжевый колер называется Thermal Orange Pearl — такой c 2019 года предлагается в том числе для NSX.
Кузов «ар-ди-икса» красят в несколько слоев с помощью роботизированной установки. Глубину и перламутровый эффект оттенку придают золотисто-оранжевые слюдяные вкрапления и четыре слоя прозрачного лака. Весь процесс, включая ручную проверку качества покраски и сушку, занимает пять дней. Сборка кроссоверов тоже осуществляется вручную: сначала устанавливают двигатель, потом прокладывают кабельные сборки, а на последнем этапе добавляют специальные штрихи в салоне вроде памятной таблички.
Список оснащения RDX PMC Edition обширнее, чем у RDX A-Spec и RDX Advance Package. Здесь есть спортивные сиденья с отделкой перфорированной кожей и искусственной замшей Ultrasuede, подогрев руля и заднего дивана, проекционный дисплей, а также акустические боковые стекла в передних дверях. Однако под капотом без изменений: в движение RDX по-прежнему приводит двухлитровая «турбочетверка» из семейства Turbo VTEC.
Агрегат выдает 276 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента и работает в паре с десятидиапазонным «автоматом». Привод — полный SH-AWD с активным контролем тяги. Эта система с индивидуальными муфтами умеет «играть» моментом не только между осями (до 70 процентов может идти назад), но и между задними колесами (до 100 процентов на одно колесо).
Первые собранные вручную Acura RDX появятся в октябре, а стоить они будут около 50 000 долларов, что соответствует 3,8 миллиона рублей.