Acura RDX будут красить в цвет NSX и собирать вручную

Агрегат выдает 276 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента и работает в паре с десятидиапазонным «автоматом». Привод — полный SH-AWD с активным контролем тяги. Эта система с индивидуальными муфтами умеет «играть» моментом не только между осями (до 70 процентов может идти назад), но и между задними колесами (до 100 процентов на одно колесо).

Первые собранные вручную Acura RDX появятся в октябре, а стоить они будут около 50 000 долларов, что соответствует 3,8 миллиона рублей.

Источник: Acura