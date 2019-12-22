Видео: звёзды «Реал Мадрид» выбрали себе новые Audi

Из 27 человек, получивших новые Audi, 24 футболиста отстановили свой выбор на версиях 50 TDI на «тяжёлом» топливе. Абсолютное большинство (11 человек) будут передвигаться на кроссоверах Q7, ещё семерых привлёк соплатформенный кросс-купе Q8. Третьей по популярности моделью оказался лифтбек A7.
Фото: Серхио Рамос, Audi A8L
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выбрал самую доступную модель из предложенных — хот-хэтч RS3 чёрного цвета за 63,3 тысячи евро. Его примеру последовал вратарь Тибо Куртуа, который предпочёл серо-графитовый хэтчбек и нападающий Карим Бензема, остановивший свой выбор на белом цвете. Самая дорогая машина у защитника Серхио Рамоса: испанец будет ездить на представительском седане A8 за 101 325 евро.
Фото: Лука Модрич, Audi Q7
Выделиться удалось Рафаэлю Варану: центральный защитник единственный из клуба выбрал электромобиль e-tron в ярком красном цвете. Кроме него необычные цвета на автомобилях Ареоля (вишнёвый Q7) и Марсело (тёмно-синяя A7).
Партнёрство Audi и мадридского «Реала» длится с июля 2003-го, причём повседневные автомобили футболистам меняют ежегодно. Немецкий производитель отметил, что «общие ценности для автомобильного и спортивного мира действительны спустя 16 лет и объединяют Королевский клуб и Audi».
Спонсорские соглашения между автопроизводителями и топовыми футбольными клубами — не редкость, хотя профсоюзы заводов не всегда поддерживают спортивные траты. Год назад в компании FIAT была объявлена забастовка в знак протеста против трансфера Криштиану Роналду в туринский «Ювентус» за 105 миллионов евро. Профсоюз посчитал такие траты недопустимыми в условиях финансовых трудностей рабочих.