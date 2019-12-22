Видео: звёзды «Реал Мадрид» выбрали себе новые Audi

Партнёрство Audi и мадридского «Реала» длится с июля 2003-го, причём повседневные автомобили футболистам меняют ежегодно. Немецкий производитель отметил, что «общие ценности для автомобильного и спортивного мира действительны спустя 16 лет и объединяют Королевский клуб и Audi».

Спонсорские соглашения между автопроизводителями и топовыми футбольными клубами — не редкость, хотя профсоюзы заводов не всегда поддерживают спортивные траты. Год назад в компании FIAT была объявлена забастовка в знак протеста против трансфера Криштиану Роналду в туринский «Ювентус» за 105 миллионов евро. Профсоюз посчитал такие траты недопустимыми в условиях финансовых трудностей рабочих.