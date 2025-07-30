Главная гонка на выносливость в Москве: REC. Гран-При Авторадио на Moscow Raceway!

Российская серия гонок на выносливость — чемпионат, состоящий из пяти этапов, который проходит на лучших автодромах страны, где испытанию на выносливость подвергаются как и пилоты, так и гоночная техника.

Гран-При Авторадио — это настоящий праздник для всей семьи. Развлечения по вкусу найдут и взрослые, и дети. В спортивной программе: четырехчасовая гонка на выносливость со звездами российского автоспорта.

А также доступ в технический парк участников (паддок), дрифт, гоночное такси, экскурсии в боксы команд, детский автослалом, полеты на вертолете, вкусная еда и многое другое. Познакомиться с суперкарами еще ближе можно будет во время прогулки по пит-лейн и по стартовой прямой гоночного трека во время предстартовой процедуры.

Увлекательная борьба на трассе и уникальная гоночная техника — эмоции, по которым мы все так скучали! Гарантируем: REC. Гран-При Авторадио запомнится вам надолго!

Начало мероприятия – в 13:30 в субботу!