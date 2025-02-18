Второй этап REC: Lamborghini выходят на старт!

Самым «массовым» классом к концу сезона может стать GT Light, где команды выступают на автомобилях BMW, MINI, Mazda, Mitsubishi, Seat. Классы GT и GT Pro стали более разнообразными и количество участников растет. Автомобили: Ferrari, Lamborghini, Mercedes AMG, BMW, Porsche, Audi, Toyota. Пока на старт сезона (по техническим причинам, без ожидаемой коробки передач) не вышла Marussia GT и дебютирующая в прошлом сезоне ROSSA GT. Но организаторы не теряют надежды увидеть их на старте будущих этапов.

Традиционный вечерний старт летней части сезона REC уведет гонку в темное время суток. Сильный состав участников второго этапа, смена времени суток с возможным теплым дождем могут полностью изменить картину в REC к третьему этапу серии на Игора Драйв 26 июля.