Второй этап REC: Lamborghini выходят на старт!Этап будет принимать подмосковная трасса Moscow Raceway
В то время как экипажи классов GT «наращивают» мускулы по ходу сезона, класс спортпрототипов CN Pro тоже серьезно готовится к предстоящим стартам. После поражения в абсолютном зачете первого этапа команды Blackthorm (Norma M20FC), SVL Racing и Balchug Racing (обе на Ligier JS53) модернизировали свои болиды, чтобы бросить вызов мощным спорткарам.
Самым «массовым» классом к концу сезона может стать GT Light, где команды выступают на автомобилях BMW, MINI, Mazda, Mitsubishi, Seat. Классы GT и GT Pro стали более разнообразными и количество участников растет. Автомобили: Ferrari, Lamborghini, Mercedes AMG, BMW, Porsche, Audi, Toyota. Пока на старт сезона (по техническим причинам, без ожидаемой коробки передач) не вышла Marussia GT и дебютирующая в прошлом сезоне ROSSA GT. Но организаторы не теряют надежды увидеть их на старте будущих этапов.
Традиционный вечерний старт летней части сезона REC уведет гонку в темное время суток. Сильный состав участников второго этапа, смена времени суток с возможным теплым дождем могут полностью изменить картину в REC к третьему этапу серии на Игора Драйв 26 июля.
Гран-при Спортса" — это настоящий праздник для всей семьи. Развлечения по вкусу найдут и взрослые, и дети. В программе: четырехчасовая гонка на выносливость, доступ в технический парк участников, дрифт, гоночное такси, экскурсии в боксы команд, детский автослалом, полёты на вертолёте, бесплатная детская зона. Старт в 18:00, вход для зрителей — в 15:00.