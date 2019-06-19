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18:05

В России отзывают Chevrolet Camaro и Corvette

В ремонт направят почти 200 спорткаров

Росстандарт объявил о начале ремонтной кампании двух спортивных автомобилей Chevrolet. Выяснилось, что у «Камаро» и «Корветов» может самопроизвольно отключиться электроусилитель руля.
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Под отзыв попали 182 экземпляра Chevrolet Camaro и 9 спорткаров Corvette, которые были проданы на российском рынке в период с декабря 2016 по январь 2019 года. На указанных автомобилях будет произведена бесплатная замена рулевой рейки в сборе.

В декабре 2018 года в России стартовали продажи обновленного Chevrolet Camaro стоимостью от 2 990 000 рублей за версию с двухлитровой «турбочетверкой» мощностью 238 лошадиных сил. От 0 до 100 километров в час такой спорткар разгоняется за 5,9 секунды.

Что же касается Corvette, то он продается с 2015 года и укомплектован 659-сильной 6,2-литровой «восьмеркой». По данным «Мотора», а мае 2019 года в России было продано 33 экземпляра Camaro и всего один Corvette.

Источник: Росстандарт
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