За пять лет в России провели отзывы 1,7 миллиона автомобилей

За пять лет в России провели отзывы 1,7 миллиона автомобилейТакие данные приводит Росстандарт
В разговоре с ТАСС глава Росстандарта Антон Шалаев рассказал, что прямо сейчас ведомство ведет проверки нескольких автомобильных компаний на предмет возможных дефектов автомобилей. Он не уточнил, о каких именно марках идет речь, так как «проверки пока не закончены».
В начале года стало известно о том, что Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в Росстандарт с просьбой провести дополнительную проверку безопасности автомобилей Changan, продающихся в России. Поводом для обращения послужило видео, на котором запечатлен Changan Uni-S (CS55 Plus) после столкновения, получивший существенные повреждения спинок передних кресел.
Кроссоверы китайской марки так и не отозвали, однако Changan самостоятельно провел два раунда испытаний сидений по стандарту E-NCAP: кресла с манекеном испытали ударом сзади на скорости 25 километров в час, и характерных повреждений зафиксировано не было.
Также известно о том, что под проверкой Росстандарта оказались самосвалы Shacman. До этого у семейства грузовых машин SX3258 отозвали одобрение типа транспортного средства, фактически запретив реализовывать их на территории России. Причиной стало несоответствие целому ряду обязательных требований в части шумовых ограничений, задних противоподкатных брусов и боковых защитных устройств.