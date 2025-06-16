За пять лет в России провели отзывы 1,7 миллиона автомобилей

В разговоре с ТАСС глава Росстандарта Антон Шалаев рассказал, что прямо сейчас ведомство ведет проверки нескольких автомобильных компаний на предмет возможных дефектов автомобилей. Он не уточнил, о каких именно марках идет речь, так как «проверки пока не закончены».

В начале года стало известно о том, что Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в Росстандарт с просьбой провести дополнительную проверку безопасности автомобилей Changan, продающихся в России. Поводом для обращения послужило видео, на котором запечатлен Changan Uni-S (CS55 Plus) после столкновения, получивший существенные повреждения спинок передних кресел.