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Опубликовано 16 июня 2025, 14:25
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За пять лет в России провели отзывы 1,7 миллиона автомобилей

Такие данные приводит Росстандарт
С начала 2025 года в России отозвали более 200 тысяч автомобилей. По данным Росстандарта, органа, контролирующего отзывные кампании автомобилей, за последние пять лет количество машин, которым потребовался ремонт из-за заводских недочетов, превысило отметку 1,7 миллиона штук. Большинство автопроизводителей согласовывают и проводят отзывы добровольно за свой счет, однако с некоторыми компаниями Росстандарту «приходится действовать более жестко».
За пять лет в России провели отзывы 1,7 миллиона автомобилей
© РИА Новости / Наталья Горшкова
Лиза Будрина
Лиза Будрина

В разговоре с ТАСС глава Росстандарта Антон Шалаев рассказал, что прямо сейчас ведомство ведет проверки нескольких автомобильных компаний на предмет возможных дефектов автомобилей. Он не уточнил, о каких именно марках идет речь, так как «проверки пока не закончены».

В начале года стало известно о том, что Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в Росстандарт с просьбой провести дополнительную проверку безопасности автомобилей Changan, продающихся в России. Поводом для обращения послужило видео, на котором запечатлен Changan Uni-S (CS55 Plus) после столкновения, получивший существенные повреждения спинок передних кресел.

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Кроссоверы китайской марки так и не отозвали, однако Changan самостоятельно провел два раунда испытаний сидений по стандарту E-NCAP: кресла с манекеном испытали ударом сзади на скорости 25 километров в час, и характерных повреждений зафиксировано не было.

Также известно о том, что под проверкой Росстандарта оказались самосвалы Shacman. До этого у семейства грузовых машин SX3258 отозвали одобрение типа транспортного средства, фактически запретив реализовывать их на территории России. Причиной стало несоответствие целому ряду обязательных требований в части шумовых ограничений, задних противоподкатных брусов и боковых защитных устройств.

Источник:ТАСС
Автор:Лиза Будрина
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#Отзыв
#Россия