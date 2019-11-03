Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
12:59

Посмотрите на полную сборку болида Формулы-1 за 45 секунд

Red Bull Racing поделилась таймлапсом установки деталей на гоночную машину

© Red Bull
Команда Формулы-1 Red Bull Racing разместила в социальных сетях видеоролик, в котором запечатлена сборка болида RB7 образца 2011 года.

Сборкой гоночного автомобиля Red Bull Racing поделилась в твиттере. Болид восьмилетней давности готовили для демонстрационных заездов на фестивале Формулы-1 в Лос-Анджелесе. Для удобства просмотра весь цикл операций, начиная от выгрузки из контейнера и заканчивая постановкой на колёса, уместили в 45 секунд:

Импровизированную трассу для фестиваля проложили на Голливудском бульваре. За рулём RB7 выступили действующие пилоты австрийской конюшни — Макс Ферстаппен и Александер Элбон.

Помимо спортсменов в цветах Red Bull, публику развлекали пилот Renault F1 Team Даниэль Риккардо и гонщик Mercedes Валттери Боттас. Организаторы устроили конкурс между пилотами трёх разных команд на самые эффектные «пончики» — приз выиграл Боттас.

Следующие показательные заезды пройдут 9 ноября в бразильском Сан-Паулу. Мероприятие будет посвящено памяти трёхкратного чемпиона мира Айртона Сенны.