Посмотрите на полную сборку болида Формулы-1 за 45 секунд

Сборкой гоночного автомобиля Red Bull Racing поделилась в твиттере. Болид восьмилетней давности готовили для демонстрационных заездов на фестивале Формулы-1 в Лос-Анджелесе. Для удобства просмотра весь цикл операций, начиная от выгрузки из контейнера и заканчивая постановкой на колёса, уместили в 45 секунд:
Импровизированную трассу для фестиваля проложили на Голливудском бульваре. За рулём RB7 выступили действующие пилоты австрийской конюшни — Макс Ферстаппен и Александер Элбон.
Bringing the curtain down with a donut 🤙 @Max33Verstappen leaves his mark in Los Angeles 🇺🇸 #F1Hollywood pic.twitter.com/gvEAruyyq6— Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) October 31, 2019
Помимо спортсменов в цветах Red Bull, публику развлекали пилот Renault F1 Team Даниэль Риккардо и гонщик Mercedes Валттери Боттас. Организаторы устроили конкурс между пилотами трёх разных команд на самые эффектные «пончики» — приз выиграл Боттас.
Следующие показательные заезды пройдут 9 ноября в бразильском Сан-Паулу. Мероприятие будет посвящено памяти трёхкратного чемпиона мира Айртона Сенны.