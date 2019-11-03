Посмотрите на полную сборку болида Формулы-1 за 45 секунд

Сборкой гоночного автомобиля Red Bull Racing поделилась в твиттере. Болид восьмилетней давности готовили для демонстрационных заездов на фестивале Формулы-1 в Лос-Анджелесе. Для удобства просмотра весь цикл операций, начиная от выгрузки из контейнера и заканчивая постановкой на колёса, уместили в 45 секунд: