От проезда на красный свет гибнут два человека в день

К примеру, в 2017 году (на сегодняшний день это наиболее актуальная статистика) смертность от проезда на красный свет в США выросла на 28% по сравнению с пятью годами ранее: погибло 939 человек. Более того, исследование AAA показало, что хотя 85% водителей знали, что это довольно рискованный манёвр, однако каждый третий респондент признался, что за последние 30 дней хотя бы раз игнорировал светофор. Всего за 2017 год на дорогах США погибло 37 000 человек.
Согласно статистике, проезжающие светофор на красный свет убивают не только себя. Почти половина погибших в подобных дорожно-транспортных происшествиях были либо пассажирами в автомобиле нарушителя, либо вообще находились в других автомобилях, которые в момент столкновения двигались на зелёный свет. Лишь около 35% погибших в результате движения на запрещающий сигнал светофора находились за рулём, остальные были вовсе пешеходами или велосипедистами.