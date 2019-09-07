От проезда на красный свет гибнут два человека в день

К примеру, в 2017 году (на сегодняшний день это наиболее актуальная статистика) смертность от проезда на красный свет в США выросла на 28% по сравнению с пятью годами ранее: погибло 939 человек. Более того, исследование AAA показало, что хотя 85% водителей знали, что это довольно рискованный манёвр, однако каждый третий респондент признался, что за последние 30 дней хотя бы раз игнорировал светофор. Всего за 2017 год на дорогах США погибло 37 000 человек.