Опубликовано 27 февраля 2026, 13:29
1 мин.

Редчайший мелкосерийный McLaren продали на аукционе автохлама

Мелкосерийный суперкар McLaren Elva выставили на аукцион битых машин. Британский суперкар, отличающийся отсутствием лобового стекла с завода, оказался на американском аукционе битых автомобилей Copart после ДТП. Визуально полученные им повреждения кажутся небольшими, но продали McLaren Elva за $ 813 тыс. — более чем вдвое дешевле изначальной цены.
© Copart
Михаил Лобачёв
Михаил Лобачёв

Выставленный страховой компанией на продажу McLaren Elva — один из 149 экземпляров культового суперкара без лобового стекла. Машина 2020 года выпуска оценена в $ 2 млн, но итоговая ставка на аукционе составила $ 813 тыс.

Повреждения, полученные Elva, фатальными не выглядят: автомобиль явно врезался во что-то высокое и оказался под препятствием — скорее всего, это была задняя часть грузовика. У машины смят передний бампер, видны длинные царапины на передних крыльях, а передние амортизаторы, судя по значительному зазору между колесом и аркой, заклинило.

Главная потеря — знаменитая система Active Air Management System, которая направляет воздух через проем в передней части машины и перебрасывает его через места водителя и пассажира, позволяя отказаться от лобового стекла. После ДТП она неработоспособна.

McLaren Elva

© Copart

С моторным отсеком за спиной водителя все в порядке: там расположен 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом, который выдает 804 л.с. Разгон до «сотни» у машины составляет 2,8 с, масса — менее 1300 килограммов. При этом заявлено, что машина осталась на ходу.

Издание The Drive утверждает со ссылкой на источники, что Elva ранее принадлежала Остину Расселу — основателю и экс-гендиректору компании Luminar, специализирующейся на разработке лидаров. Принадлежала ли машина ему на момент аварии и сидел ли он за рулем, неизвестно.

