Редчайший мелкосерийный McLaren продали на аукционе автохлама

Выставленный страховой компанией на продажу McLaren Elva — один из 149 экземпляров культового суперкара без лобового стекла. Машина 2020 года выпуска оценена в $ 2 млн, но итоговая ставка на аукционе составила $ 813 тыс.

Повреждения, полученные Elva, фатальными не выглядят: автомобиль явно врезался во что-то высокое и оказался под препятствием — скорее всего, это была задняя часть грузовика. У машины смят передний бампер, видны длинные царапины на передних крыльях, а передние амортизаторы, судя по значительному зазору между колесом и аркой, заклинило.

Главная потеря — знаменитая система Active Air Management System, которая направляет воздух через проем в передней части машины и перебрасывает его через места водителя и пассажира, позволяя отказаться от лобового стекла. После ДТП она неработоспособна.