Koenigsegg побил собственный рекорд в упражнении 0-400-0 км/ч

В сентябре 2017 года 1500-сильный Bugatti Chiron, за рулем которого находился экс-пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя, сначала разогнался до 400 километров, а затем полностью остановился за 41,96 секунды. Месяцем позже гиперкар Koenigsegg Agera RS проделал то же самое за 36,44 секунды, в ноябре улучшив собственное достижение еще на 3,15 секунды.
Несколько дней назад заводской тест-пилот Koenigsegg Сонни Перссон на взлетно-посадочной полосе аэродрома Рода установил новый рекорд. За рулем супергибрида Regera он разогнался до 400 километров в час с последующей полной остановкой за 31,49 секунды — на 1,8 секунды быстрее Agera RS. При этом «Регера» ехала даже не по прямой: из-за качества покрытия водителю приходилось объезжать неровности.
На разгон до 400 км/ч супергириду понадобилось 22,87 секунды и 1613,2 метра трассы. Замедление до полной остановки заняло 8,62 секунды, а тормозной путь составил 435,26 метра.
Koenigsegg Regera оснащен гибридной силовой установкой, в состав которой входят твин-турбо 5.0 V8, три электромотора и уникальная трансмиссия Koenigsegg Direct Drive (KDD). Суммарная отдача — 1500 лошадиных сил и 2000 Нм крутящего момента. С места до ста километров в час Regera разгоняется за 2,8 секунды.