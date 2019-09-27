Koenigsegg побил собственный рекорд в упражнении 0-400-0 км/ч

В сентябре 2017 года 1500-сильный Bugatti Chiron, за рулем которого находился экс-пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя, сначала разогнался до 400 километров, а затем полностью остановился за 41,96 секунды. Месяцем позже гиперкар Koenigsegg Agera RS проделал то же самое за 36,44 секунды, в ноябре улучшив собственное достижение еще на 3,15 секунды.