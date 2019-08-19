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12:04

Названы регионы России с самым доступным бензином

Рейтинг составили, разделив среднемесячную зарплату на цену топлива

© gazprom-neft.ru
Опубликована классификация регионов России по степени доступности бензина АИ-92. Как сообщает агентство РИА Новости, для составления рейтинга исследователи разделили среднемесячный заработок в регионе за вычетом НДФЛ за первые пять месяцев 2019 года на местную цену «девяносто второго» по состоянию на конец июля этого года.

В лидерах по доступности бензина оказались столичные регионы и территории Крайнего Севера. На первой строчке находится Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем в 2080 литров — столько топлива можно купить на среднемесячную зарплату. На второй строчке Москва (1798 литров), на третьем — Ненецкий автономный округ (1609 литров). В десятку регионов с наилучшей покупательской способностью вошли Чукотка (1572), Магаданская (1544) и Сахалинская области (1544), Ханты-Мансийский автономный округ (1421), Камчатский край (1375), Санкт-Петербург (1244) и Мурманская область (1190).

В аутсайдерах рейтинга оказались северокавказские республики, причем составители списка подчеркивают, что виной тому не высокая стоимость бензина, а низкие среднемесячные зарплаты. На последней строчке Дагестан — показатель республики 514 литров, в Карачаево-Черкесии — 520 литров, в Кабардино-Балкарии — 525 литров. Среди регионов с наименьшей доступностью топлива также находится Адыгея (547), Ивановская область (547), Калмыкия (548), Северная Осетия (556), Алтайский край (557), Тамбовская область (558) и Чеченская республика (558).

Авторы исследования выяснили, что самый дорогой бензин в стране на Чукотке — литр «девяносто второго» обойдется в 56 рублей. Выше среднероссийских цен на Камчатке (47,41), в Ненецком автономном округе (45,64), Севастополе (45,41), Крыму (45,33) и на Сахалине (44,69). Самое дешевое топливо в Челябинской области: всего 39 рублей 62 копейки. Кроме того, низкие цены на бензин в Томской области, Ингушетии, Кургане и Ямало-Ненецком автономном округе.

Источник: РИА Новости