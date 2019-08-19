Названы регионы России с самым доступным бензином

В лидерах по доступности бензина оказались столичные регионы и территории Крайнего Севера. На первой строчке находится Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем в 2080 литров — столько топлива можно купить на среднемесячную зарплату. На второй строчке – Москва (1798 литров), на третьем — Ненецкий автономный округ (1609 литров). В десятку регионов с наилучшей покупательской способностью вошли Чукотка (1572), Магаданская (1544) и Сахалинская области (1544), Ханты-Мансийский автономный округ (1421), Камчатский край (1375), Санкт-Петербург (1244) и Мурманская область (1190).

В аутсайдерах рейтинга оказались северокавказские республики, причем составители списка подчеркивают, что виной тому не высокая стоимость бензина, а низкие среднемесячные зарплаты. На последней строчке Дагестан — показатель республики 514 литров, в Карачаево-Черкесии — 520 литров, в Кабардино-Балкарии — 525 литров. Среди регионов с наименьшей доступностью топлива также находится Адыгея (547), Ивановская область (547), Калмыкия (548), Северная Осетия (556), Алтайский край (557), Тамбовская область (558) и Чеченская республика (558).