Опубликован чёрный список регионов России с поддельным топливом на АЗС

В результате плановых и внеплановых проверок Росстандарт выявил нарушения требований технического регламента по физико-химическому составу топлива на 81 заправочной станции из 920. Больше всего фальсифицированного топлива было обнаружено в 17 регионах РФ, а наихудшая ситуация по качеству моторного топлива зафиксирована в Сибирском федеральном округе:
Графика — «Российская Газета»
Свыше 20 процентов палёного топлива обнаружили на АЗС в Республиках Крым, Дагестан, Чечня, Алтай, Хакасия, Тыва, во Владимирской, Рязанской, Костромской, Свердловской, Курганской, Томской, Новосибирской, Сахалинской и Еврейской автономной областях. Кроме того, высокий риск нарваться на суррогат сохраняется в Алтайском и Хабаровском крае.
По данным Росстандарта, доля фальсифицированного топлива в масштабах страны с 2015 года упала более чем вдвое. Регулятор считает, что этого удалось достичь за счёт одиннадцатикратного увеличения штрафов для нарушителей. При этом ведомство отмечает, что чаще всего на АЗС встречается контрафактное дизельное топливо — суррогатный дизель выявлен на каждой седьмой автозаправочной станции.