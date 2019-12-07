Опубликован чёрный список регионов России с поддельным топливом на АЗС

По данным Росстандарта, доля фальсифицированного топлива в масштабах страны с 2015 года упала более чем вдвое. Регулятор считает, что этого удалось достичь за счёт одиннадцатикратного увеличения штрафов для нарушителей. При этом ведомство отмечает, что чаще всего на АЗС встречается контрафактное дизельное топливо — суррогатный дизель выявлен на каждой седьмой автозаправочной станции.