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14:45

Видео: Трехколесный Reliant с двигателем от супербайка

Автомобиль участвует в соревнованиях по подъему на гору

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На YouTube-канале HillClimb Monsters появился ролик с британского мероприятия Retro Rides Gathering 2018. В нем можно увидеть трехколесный Reliant Rialto, подготовленный для соревнований по подъему на гору и оснащенный двигателем от супербайка.

Обычный Reliant Rialto оснащался 850-кубовым четырехцилиндровым двигателем, мощность которого составляла 39,5 лошадиной силы и 62 Нм крутящего момента. Специально для гонок владелец автомобиля Джордж Роджерс установил на него 110-сильный мотор от мотоцикла Honda CBR. При массе менее 500 килограммом удельная мощность трехколесника составляет 220 сил на тонну.

Видео: HillClimb Monsters

Reliant Rialto выпускался в период с 1982 по 1997 год. Помимо хэтчбека, в линейке модели был трехдверный универсал и грузовой фургон. В 1996 году был представлен пикап Rialto, но его тираж был сильно ограничен.

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