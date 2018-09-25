Видео: Трехколесный Reliant с двигателем от супербайка

Обычный Reliant Rialto оснащался 850-кубовым четырехцилиндровым двигателем, мощность которого составляла 39,5 лошадиной силы и 62 Нм крутящего момента. Специально для гонок владелец автомобиля Джордж Роджерс установил на него 110-сильный мотор от мотоцикла Honda CBR. При массе менее 500 килограммом удельная мощность трехколесника составляет 220 сил на тонну.
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Reliant Rialto выпускался в период с 1982 по 1997 год. Помимо хэтчбека, в линейке модели был трехдверный универсал и грузовой фургон. В 1996 году был представлен пикап Rialto, но его тираж был сильно ограничен.