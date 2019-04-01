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12:33

Land Rover показал терминал зарядки, до которого можно добраться только на внедорожнике

Он расположен на шотландском острове Скай

Компания Land Rover установила самый труднодоступный в Великобритании терминал для зарядки своих подключаемых гибридов. Он расположен на шотландском острове Скай, в 24 километрах от ближайшей дороги. С помощью терминала зарядить батареи Range Rover и Range Rover Sport P400e можно за 2 часа 45 минут. Презентацию зарядной станции приурочили к 1 апреля.
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В компании заявляют, что расположение зарядки позволит владельцам подключаемых гибридов «насладиться живописными видами» острова Скай, а также испытать возможности своего автомобиля. Чтобы добраться до терминала им необходимо будет преодолеть крутые подъемы и заболоченные равнины. При этом проехать маршрут можно будет с минимальным вредом для экологии, так как запас хода гибридов на электротяге составляет около 50 километров.

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Range Rover с индексом P400e оснащаются двухлитровым бензиновым турбомотором семейства Ingenium мощностью 300 лошадиных сил и 116-сильным электромотором. Питается гибридная установка от блока литий-ионных аккумуляторов емкостью 13,1 киловатт-часа.

Суммарная отдача силовой установки Range Rover P400e составляет 404 лошадиные силы и 640 Нм крутящего момента. С места до ста километров в час внедорожник разгоняется за 6,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 220 километров в час.

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