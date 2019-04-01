Land Rover показал терминал зарядки, до которого можно добраться только на внедорожнике

В компании заявляют, что расположение зарядки позволит владельцам подключаемых гибридов «насладиться живописными видами» острова Скай, а также испытать возможности своего автомобиля. Чтобы добраться до терминала им необходимо будет преодолеть крутые подъемы и заболоченные равнины. При этом проехать маршрут можно будет с минимальным вредом для экологии, так как запас хода гибридов на электротяге составляет около 50 километров.